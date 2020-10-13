Aleyna Tilki Kylie Jenner'ı o elbiseyle görünce: "Önce ben giymiştim"

Şarkıcı Aleyna Tilki’nin geçen yıl giydiği elbisenin aynısını model Kylie Jenner’ın giymesi üzerine Tilki Instagram'dan paylaşım yaptı.

Aleyna Tilki’nin geçtiğimiz yıl giydiği 35 bin 475 TL’lik Versace marka elbiseyi, bugün dünyaca ünlü model ve reality şov yıldızı Kylie Jenner’ın giymesi üzerine Tilki “Önce ben giymiştim Kylie, sorry” diye paylaşım yaptı.

Sosyal medyada elbisenin kime daha çok yakıştığı tartışma konusu oldu. Bazıları Kylie’ye daha çok yakıştığını söylerken bazıları da Aleyna’nın giydiği uzun etekli versiyonunu daha beğendiklerini söyledi.

Aleyna Tilki elbiseyi geçen ekim ayında katıldığı bir düğünde giymişti. Kylie Jenner ise elbiseyi bir çekim için kullandı.