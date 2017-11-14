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Aleyna Tilki 'oyuncak penisli' fotoğraf paylaştı!

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Aleyna Tilki 'oyuncak penisli' fotoğraf paylaştı!
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram’dan paylaştığı anlık hikayesinde oyuncaklarla dolu bir fotoğraf yayınladı. Fotoğraftaki oyuncak penis, sosyal medyayı salladı.

Cevapsız Çınama ve O Sen Olsan Bari şarkılarıyla milyonlarca hayran kitlesi oluşturan; ardından da yaptığı hareketlerle olay olan Aleyna Tilki, bir skandala daha imza attı. 

Tilki, Instagram hesabından fotoğrafını çektiği oyuncak koleksiyonunda penisli bir görsel paylaştı. Görsel kısa bir süre sonra Twitter'da trendlere girdi.

Fotoğrafı gören takipçilerden bazıları Tilki'ye tepki gösterirken bazıları da esprili yorumlarla genç şarkıcıya mesajlar gönderdi.

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