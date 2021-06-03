Aleyna Tilki, sahne kıyafetlerini satıp parasını pandemiden etkilenen müzisyenlere bağışlayacak

Müzisyen Haluk Levent, şarkıcı Aleyna Tilki’nin kendisine ‘sahne kıyafetlerini satıp parasını pandemiden etkilenen müzisyenlere bağışlayacağını söylediğini’ duyurdu.
Twitter paylaşımında “Ve enteresan bir gelişme” diye yazan Levent, şunları kaydetti: “Aleyna Tilki aradı. ‘Haluk abiciğim sahnede giydiğim kostümlerimi satmak istiyorum O parayı da kampanya yaptığınız müzisyenler için kullanmak istiyorum’ dedi.”
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Ünlü sanatçı daha sonra Tilki’nin ismini yazarak alkış emojileri koydu.
Levent pandemiden etkilenen müzisyenler için yardım kampanyası başlatmıştı.
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