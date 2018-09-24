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Aleyna Tilki'den 'ağlama' açıklaması: Birazcık ünlüyüz ya...

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"Soğuk havayı çok seviyorum, kendimi soğuk havalarda, dağlarda koşturan tilki gibi hissediyorum”
Aleyna Tilki'den 'ağlama' açıklaması: Birazcık ünlüyüz ya...

Şarkıcı Aleyna Tilki, birkaç gün önce paylaştığı ‘ağlama’ videosuyla ilgili konuştu. Emrah Karaduman'a ‘sitemli’ tweet'ler atması ve ardından ağladığı bir video paylaşması hakkında konuşan Tilki, “Emrah'a birazcık kırılmıştım. Ben de o gün herkes gibi ağladım. Abartılacak bir şey yoktu. Ama birazcık ünlüyüz ya, o yüzden abartılıyor” dedi.

Sözcü’nün haberine göre, İstanbul Nişantaşı’nda bir güzellik merkezine yaptığı ziyaretten sonra gazetecilere konuşan Tilki, şok tedavisi uygulattıklarını belirterek, “Kendimizi şokladık. Sıcaklık -40'a kadar düşüyor. Soğuk havayı çok seviyorum, kendimi soğuk havalarda, dağlarda koşturan Tilki gibi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Tilki, 700 bin TL'ye aldığı arabasını park ederken Karaduman'ın aracına çarpmasıyla ilgili olarak da, “Kaza değil o. Emrah, ‘bana oradan çıkamazsın' dedi. Ben de ‘hayır çıkabilirim' dedim.İnatlaştık biraz. Çıktım da aslında ama sonra baktım Emrah'ın arabasına sürtmüşüm. Emrah'ın suçu, uyarması lazımdı beni” diye konuştu.

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