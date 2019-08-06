Aleyna Tilki'den estetik açıklaması! Kalçasına yağ enjekte ettirdiği söy
Her yaptığı, söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin son olarak sosyal medya hesabı Twitter'dan tuhaf isteğini konuşmuştuk. Tilki, attığı bir tweet ile takipçilerine ''Aranızda telefon kullanan bir çoban var mı?'' diyerek sormuş ve telefon kullanan bir çoban istediğini söylemişti.
Son zamanlarda adından sıkça sosyal medya paylaşımlarıyla söz ettiren Aleyna Tilki'nin kalçasına yağ enjekte ettirdiği konuşuluyordu. Genç popçu, bu iddialara son noktayı koydu.
06 Ağustos 2019 Salı 11:52
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