Aleyna Tilki’den 'filozof' Atakan’a: Benim seninle tanışmam lazım, ruh eşim gibisin

Genç yaşta ünlenen şarkıcı Aleyna Tilki, henüz 10 yaşında olmasına rağmen okuduğu kitaplar ve konuşurken takındığı tavırlarla Türkiye gündemine oturan Atakan hakkında paylaşımda bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan bir video üzerinden kısa süre içerisinde yüz binlerce kişinin dikkatini çeken ve anahaber bültenlerinde bile konuşmaları haberleştirilen Atakan, şarkıcı Aleyna Tilki’nin de dikkatini çekmeyi başardı. Henüz 10 yaşında olmasına rağmen içeriği son derece ağır kitapları okuyan ve eğitim hayatına dair yorumlarıyla dikkat çeken Atakan’ı fark eden Aleyna Tilki, hesabından minik çocuğun bir haberini paylaştı ve altına da şunları yazdı: