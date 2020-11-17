  • BIST 1.260
  • Altın 466,037
  • Dolar 7,6919
  • Euro 9,1238
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1748 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi

Aleyna Tilki'den tepki: Koronavirüs testlerine nasıl güveneceğiz?

» »
Aleyna Tilki'den tepki: Koronavirüs testlerine nasıl güveneceğiz?
Aleyna Tilki'den tepki: Koronavirüs testlerine nasıl güveneceğiz?

Genç popçu Aleyna Tilki, iki kez koronavirüs testi yaptırdı. Tilki, test sonuçlarının birinin pozitif, aynı gün yaptırdığı diğer test sonucunun ise negatif çıktığını açıkladı. Tilki, "Bu testlere nasıl güveneceğiz biz?" dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinde gün geçtikçe vaka sayısı artarken, virüse pek çok ünlü isim de yakalandı. Son olarak genç şarkıcı Aleyna Tilki, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Ancak Tilki, aynı gün yaptırdığı başka bir testten sonra ise sonucun negatif olduğunu öğrendi.

‘Negatif çıkan negatif olduğuna güvenmesin’

Sosyal medya hesabından Kovid-19 testlerine tepki gösteren Tilki, "Bu testlere nasıl güveneceğiz biz?" dedi:

"12 gündür evden çıkmadım tedbir olsun diye. Yaptırdığım sürüntü testi POZİTİF aynı gün birkaç saat sonra tekrar yaptırdığım kan ve sürüntü testim bu sefer NEGATİF..? Aradan 12 gün geçti, bir semptomum bile olmadı. Bu testlere nasıl güveneceğiz biz? Tüm dünyada yapılan tüm testler bence yüzde 50 yanlış! Bu yüzden negatif çıkan negatif olduğuna güvenmesin! Saçma bir hata var bu testlerde. Yanımdaki insanlar da bir negatif bir pozitif bir negatif çıkıp durdu... Aynı gün hem de... Bunları bize açıklarsanız seviniriz..."scs.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 200 euradan açık artırmaya çıkan yarış güvercini 1,6 milyon euroluk rekor fiyata alıcı buldu15 Kasım 2020 Pazar 23:00
  • Şarkıcı İrem Derici de Koronavirüs’e yakalandı15 Kasım 2020 Pazar 20:15
  • Elon Musk: Bir günde dört Koronavirüs testi yaptırdım; ikisi negatif, ikisi pozitif çıktı13 Kasım 2020 Cuma 22:15
  • Gayrimenkul Satışı 10 Ayda 2 Milyonu Aştı13 Kasım 2020 Cuma 12:53
  • Yalnızlık en fazla 20'li, en az 60'lı yaşlarda hissediliyor11 Kasım 2020 Çarşamba 23:20
  • Kilo vermek ve egzersiz yapmak tip 2 diyabet riskini düşürüyor11 Kasım 2020 Çarşamba 22:40
  • Enkazından 91 saat sonra çıkarılan Ayda'dan mesaj: Ben çok iyiyim10 Kasım 2020 Salı 23:02
  • Tyson’dan itiraf: Uyuşturucu testini geçmek için ‘sahte penis’ ve çocuğunun idrarını kullanmış10 Kasım 2020 Salı 22:45
  • Aldatıldığını zanneden kadın, gizli kamerada gördüklerine inanamadı!10 Kasım 2020 Salı 21:10
  • Dünyanın en pahalı atı Galileo; sadece yakından görmek bile 650 euro!10 Kasım 2020 Salı 20:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti