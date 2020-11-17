Aleyna Tilki'den tepki: Koronavirüs testlerine nasıl güveneceğiz?

Genç popçu Aleyna Tilki, iki kez koronavirüs testi yaptırdı. Tilki, test sonuçlarının birinin pozitif, aynı gün yaptırdığı diğer test sonucunun ise negatif çıktığını açıkladı. Tilki, "Bu testlere nasıl güveneceğiz biz?" dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinde gün geçtikçe vaka sayısı artarken, virüse pek çok ünlü isim de yakalandı. Son olarak genç şarkıcı Aleyna Tilki, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Ancak Tilki, aynı gün yaptırdığı başka bir testten sonra ise sonucun negatif olduğunu öğrendi.

‘Negatif çıkan negatif olduğuna güvenmesin’

Sosyal medya hesabından Kovid-19 testlerine tepki gösteren Tilki, "Bu testlere nasıl güveneceğiz biz?" dedi:

"12 gündür evden çıkmadım tedbir olsun diye. Yaptırdığım sürüntü testi POZİTİF aynı gün birkaç saat sonra tekrar yaptırdığım kan ve sürüntü testim bu sefer NEGATİF..? Aradan 12 gün geçti, bir semptomum bile olmadı. Bu testlere nasıl güveneceğiz biz? Tüm dünyada yapılan tüm testler bence yüzde 50 yanlış! Bu yüzden negatif çıkan negatif olduğuna güvenmesin! Saçma bir hata var bu testlerde. Yanımdaki insanlar da bir negatif bir pozitif bir negatif çıkıp durdu... Aynı gün hem de... Bunları bize açıklarsanız seviniriz..."