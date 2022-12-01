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Algım 7. Engelsiz Turnike Basketbol Turnuvası Telsim’in Desteğiyle Gerçekleşti

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3 Aralık Dünya engelliler günü 7. Engelsiz Turnike Basketbol turnuvası
Algım 7. Engelsiz Turnike Basketbol Turnuvası Telsim’in Desteğiyle Gerçekleşti

Özel eğitime gereksinim duyan bireylerle ilgili toplumumuzdaki farkındalığı artırmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen ALGIM 7. ENGELSİZ TURNİKE Basketbol Turnuvası, Dünya Engelliler Günü kapsamında Lefkoşa Atatürk Kapalı spor salonunda Telsim'in de katkılarıyla gerçekleştirildi.

Anlamlı turnuvada, ALGIM Özel Eğitim Merkezi, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi, Lefkoşa İş Eğitim ve Özel Eğitim Merkezi ve Girne Özel Eğitim Merkezi’nin özel çocuklarından oluşan takımların birbirleriyle oynadıkları maçlar zevkli ve çekişmeli anlara sahne oldu. Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz’ün de izlediği turnuva sonunda gerçekleşen ödül töreninde, tüm özel sporcular madalyalarını ve kupalarını alarak farkındalık yarattılar.

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Etkinliğe ev sahipliği yapan ALGIM Özel Eğitim Merkezi Müdürü Evren Karademir, geleneksel hale getirdikleri turnuvayı bu yıl yine Telsim’in katkılarıyla düzenlediklerini ve çok güzel gerçekleştiğini söyledi. Amaçlarının çocukların mutlu olmasını sağlamak olduğuna işaret eden Karademir, turnuvanın amacına ulaşmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi. Ayrıca Karademir, turnuvaya 7 yıldır katkı koyan Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz’e teşekkür etti.

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Turnuvayı izleyen ve çocuklara kupa ve madalyalarını takdim eden Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, “Bu yıl 7.’si gerçekleşen Engelsiz Turnike’nin ilk günden itibaren destekçisi olduk. Bugünkü turnuvada yüzlerindeki mutluluğu ve başarılarını gördükçe bizler de gururlanıyoruz. Özel eğitim alan çocuklarımızı her alanda desteklemekten her zaman büyük keyif aldık.” dedi. Turnuvayı düzenleyen Algım Özel Eğitim Merkezi Müdürü Evren Karademir’e de teşekkür eden Tüz, özel çocuklarımızın sosyal hayatın içerisinde eşit şartlara sahip olabilmesi için sosyal sorumluluk bilinci ile projeler üretmeye ve farkındalığı arttıran organizasyonlara destek vermeye devam edeceğiz ifadesinde bulundu.

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