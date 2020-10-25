Algım Özel Eğitim Merkezi Öğrencileri, 25. Yıl Telsim Ekoloji Ormanı’na Fidanlarını dikti

Taşkent Doğa Parkı bünyesinde yer alan ülkemizin ilk Habitat Restorasyonu Projesi olan 25. Yıl Telsim Ekoloji Ormanı'na ALGIM Özel Eğitim Merkezi öğretmenleri ve öğrencileri ağaç fidanları dikerek projemize destek verdiler. Algım Özel Eğitim öğrencileri tarafından dikilen fidanlar, bölgenin florasına uygun ve yaban hayatı da destekleyici türlerden seçildi. Bu ağaçlar zeytin, harup, şinya, alıç, mersin ve az sayıda çam ve selvi olarak dikildi.

Fidan dikimine başlamadan önce yaptığı konuşmayla çocuklara habitat restorasyonu hakkında bilgiler veren Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar “Yalnızca fidan dikmekle kalmayıp, bu bölgede yaşayan tüm canlılara da yaşam alanı sağlıyoruz. Bu sayede de ekosistemin kendini daha hızlı yenilemesine katkıda bulunuyoruz.” dedi. Ağaçlara kendi isim künyelerini de asan öğrenciler, aynı zamanda Taşkent Doğa Parkı'nda oluşturulan Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni de ziyaret edip yetkililerden bilgi aldılar.

KARADEMİR: “ÖĞRENCİLERİMİZ, TOPRAĞA DİKİLEN HER BİR FİDAN İLE DOĞAL YAŞAM DENGESİNE KATKI SAĞLADI.”

25. Yıl Telsim Ekoloji Ormanı projesine destek vermekten mutluluk duyduğunu söyleyen Algım Özel Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Evren Karademir, “Taşkent Doğa Parkı bünyesinde yer alan ülkemizin ilk habitat restorasyonu projesi 25. Yıl Telsim Ekoloji Ormanı’na ALGIM Özel Eğitim Kurumları öğretmenleri ve öğrencileri olarak, ağaç fidanları dikerek bu anlamlı projeye destek vermekten büyük mutluluk duymaktayız.” dedi.

Karademir, “Öğrencilerimize, toprağa dikilen her fidan ile doğal yaşam dengesine katkı sağlayabilmek ve bizimle birlikte, yaşadığımız çevreyi paylaşan diğer canlılara da daha iyi bir çevre ortamı yaratabilmek adına, bu eşsiz fırsatı veren Taşkent Doğa Parkı yetkililerine ve Telsim'e müteşekkiriz.” dedi.

TANPINAR: “ÇOCUKLAR MUTLU OLDU.”

Özellikle pandemi ortamında çocuklara açık hava etkinliğinin çok iyi geldiğini belirten Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, “Çocukların doğa ile kucaklaşabilecekleri böylesi etkinliklere her zaman ihtiyaçları olduğunu düşünüyoruz, dışarı çıkıp temiz havayı solumaları ve doğaya bir şey kazandırmaları bizleri çok heyecanlandırıyor. Çocuklarımız fidan dikerek ekosistemin yeniden hayata kazandırılmasında yer aldılar ve rol model oldular ” dedi.

Telsim’in 25. yılınında ekoloji ormanının da her geçen gün büyümeye devam ettiğini ifade eden Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, “Telsim, Ada’daki 25 yıllık serüveninde pek çok ilklere imza atmanın hep haklı gururunu yaşamıştır. Şimdi tamamladığı ilk çeyrek asırlık başarılı yolculuğunda, geçmişte yok olmuş bir ormanlık alanı geri kazandırma projesinde Telsim Ekoloji Ormanı’nı yaratmıştır. Şimdi büyük bir titizlikle ülkemize uygun bitki türleri ve ağaçları bu alana dikiliyor, kuş, böcek ve diğer canlıların yaşam alanlarını oluşturuyor, aynı zamanda sulama ve gözetleme altyapısı ile bir ekosistem kurarak, dikilen bitkilerin ve ağaçların hızlı gelişimini ve sürekliliğini sağlıyoruz.” dedi.

Bu projeyle ülkemizde örnek bir uygulamayı hayata geçirdik, diyen Tanpınar, “Habitat restorasyonunu da bu çerçevede ele alıp çok sayıda fidan dikmek değil, ülkemize uygun ve aynı zamanda sürdürülebilir modellerle çevreyi yeniden iyileştirmek ve yaşatmak hedefimiz.” dedi. Taşkent Doğa Parkı’na ve Tarım Bakanlığı’na teşekkürlerini sunan Tanpınar, “Algım Özel Eğitim Merkezi öğrencileriyle diktiğimiz fidanlar ile birlikte önümüzdeki günlerde farklı gruplarla da bir araya gelerek fidan dikimini sürdüreceğiz” dedi.

BASAT: “ÜLKEMİZİN İHTİYACI FİDAN DİKMEK DEĞİL, HABİTAT RESTORASYONU”

Taşkent Doğa Parkı direktörü Kemal Basat, “Ormanlar sadece ağaç olarak görülmemesi gerekiyor. Sağlıklı bir doğa ve ekosistem yaratmak için habitat içerisindeki canlı/cansız tüm öğelerin bir bütün olarak değerlendirilip geliştirilmesi gerektiğini, bunun da doğru planlanmış habitat restorasyonu projeleri ile mümkün olduğunu belirtti”. 25. Yıl Telsim Ekoloji Ormanı projesi ile bundan sonra ülkemiz adına yapılması öngörülen doğa geliştirme ve ekosistem geliştirme projelerine yön vermeyi planlıyoruz diyen Basat, projede işbirliği içerisinde çalıştıkları Telsim, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile etkinliğe katılarak habitat restorasyonu projesine destek koyan Algım Özel Eğitim Merkezi’ne teşekkür etti.

Telsim, Habitat Restorasyonu Projesi kapsamında gerçekleştirdiği Ekoloji Ormanı sayesinde, ekosistem dengesinin yeniden kurulabilmesinde büyük bir adım attı. Taşkent’te yaklaşık 10 dönümlük bir alanda habitat restorasyonu yapılarak geçmişte tahrip olan ekolojik dengenin geliştirilmesi ve bölgenin kaybettiği doğal fonksiyonların yeniden kazandırılması hedefleniyor.