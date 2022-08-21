Algoritmalar belirledi, Meta işlerine son verdi

Meta, işten çıkarma haberiyle dikkat çekti. Facebook, bir algoritma tarafından kovulmak üzere rastgele seçildiği söylenen 60 işe alım uzmanının işine son verdi.

Apple’ın işe alım personelini kovmasından sadece birkaç gün sonra benzer bir haber de Facebook’tan geldi.

Facebook ile çalışan yaklaşık 60 işe alım uzmanından oluşan bir grup, bir algoritma tarafından rastgele seçildikten sonra bu hafta işten çıkarıldıklarını öğrendi.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg kısa süre önce, şirket ekonomik sorunlar yaşarken düşük performans gösteren çalışanları agresif performans değerlendirmeleri ile belirleyeceğini söylemişti.

İşe alım uzmanları, Accenture aracılığıyla, şirkete yılda yaklaşık yarım milyar dolarlık bir anlaşma ile Austin ofislerinde istihdam ediliyor. İşten çıkarmalar salı günü bir video konferans görüşmesi sırasında duyuruldu.

İŞTEN ÇIKARILACAK KİŞİLER ALGORİTMA TARAFINDAN SEÇİLDİ

Accenture temsilcileri, işten çıkarmaların nasıl belirlendiğini soran bir çalışana, bir algoritmanın insanları rastgele seçtiğini ve çalışanların işlerinin neden kesildiğine dair belirli bir neden belirtilmediğini anlattı.

Çalışanlar ilk defa algoritma yoluyla işlerini kaybetmiyor. Game Developer’a göre, Ağustos 2021’de oyun endüstrisi için ödeme hizmeti sunan Xsolla, bir algoritmanın ilgisiz ve verimsiz olduğunu belirlediği 150 kişiyi işten çıkardı.

Mayıs ayında Meta, işe alımları yavaşlatacağını söylemiş; yeni mühendisler için işe alım planlarını yüzde 30 oranında azaltacağını söylemişti.

Meta gibi pek çok teknoloji şirketi işten çıkarmalara başlamıştı. Apple’ın işten çıkarmalarından önce de mayıs ayında Tesla CEO’su Elon Musk, ekonomik endişelerden dolayı maaşlı personelin yüzde 10’unu işten çıkarmayı planladıklarını açıklamıştı.

Abone kaybı krizi yaşayan Netflix ise çalışan sayısını mayısta 150 ve Haziran’da 300 kişi daha düşürdü. Google’ın bağlı olduğu ana şirket Alphabet de geçen ay, yılın geri kalanı için işe alım hızını yavaşlatacağını söyledi.