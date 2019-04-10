Ali Arsun hayatını kaybetti

Lefkoşa’nın sevilen insanlarından Ali Arsun’un hayata gözlerini yumdu. KTAMS’ta uzun yıllar çalışan Arsun’un vefat ettiğini Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Sekreteri Mehmet Davulcu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Davuldu: Değerli bir büyüğümüzü daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok çalışkan, bilgi deposu ve örnek bir kişilikti Ali Arsun. TKP'de ve KTAMS'ta uzun bir mücadele birlikteliğimiz oldu. Ondan çok şey öğrendim. Işıklar yoldaşı olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim” dedi.