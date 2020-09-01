  • BIST 1.080
  • Altın 466,687
  • Dolar 7,3455
  • Euro 8,7697
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1749 test yapıldı, 9 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi taburcu edildi

Ali Babacan, Covid-19 tedavisi için hastaneye yattı

»
Babacan, sosyal medya üzerinden son durumu hakkında bilgi verdi
Ali Babacan, Covid-19 tedavisi için hastaneye yattı

Covid-19 teşhisi konulan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hastaneye yattı

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Ali Babacan, eşi ve oğlunun iyileştiğini ve evde kontrol altında olduklarını bildirdi.

Babacan, genel durumunun iyi olduğunu, ancak bazı şikayetlerinin devam ettiğini de belirtti.

Ali Babacan, vatandaşlara uyarıda bulunarak ''Sizden Covid-19’u çok ciddiye almanızı, hastalıktan korunmak ve çevrenizdekileri korumak için azami özeni göstermenizi rica ediyorum'' dedi.

Ali Babacan'ın paylaşımları şu şekilde:

''Bugün Covid-19’la 8. günümüz. Çok şükür eşim Zeynep ve oğlumuz Emir iyileştiler. Evde kontrol ve karantina altındalar.

Benim genel durumum iyi, ancak bazı şikayetlerim devam ediyor. Doktorumun tavsiyesine uyarak, ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem amacıyla hastanede olacağım.

Bir kez daha sizden Covid-19’u çok ciddiye almanızı, hastalıktan korunmak ve çevrenizdekileri korumak için azami özeni göstermenizi rica ediyorum.

Büyük fedakarlıklar gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza ve bize geçmiş olsun dileklerini ileten herkese tekrar teşekkür ediyorum.''1598964790892-untitled.png

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TC İçişleri: Musa Orhan, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edildi31 Ağustos 2020 Pazartesi 18:29
  • 26 Türk vatandaşı sığınmacı iki balıkçı teknesiyle Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçıp 'siyasi iltica talebinde bulundu'31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:23
  • Kişi başına milli gelir 9 bin doların altına indi; Türkiye dünyada 70'inci sırada31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:45
  • Saldırıya uğrayan TİP Milletvekili Barış Atay: Bu olayın faili beni hedef gösteren Süleyman Soylu'dur31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:44
  • Zorlu Tekstil’den İngiltere’ye 5 milyon adet Antibakteriyel maske ihracatı Yapıldı.31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:57
  • Ömer Çelik: Yunanistan’ın bu adımlarının neticesi ağır başarısızlık olacaktır31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:07
  • Türkiye'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Doğu Akdeniz'de "Kırmızı Çizgi" Tepkisi31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:20
  • 'Çıplak' köyünün 'çıplaklar kampı' sanılmasına köylü halkından tepki30 Ağustos 2020 Pazar 21:37
  • Avrasya Araştırma:Erdoğan’ın oy oranı yüzde 37.230 Ağustos 2020 Pazar 19:32
  • Erdoğan: Artık dün olduğundan daha gür bir sedayla düşmana hodri meydan diyoruz30 Ağustos 2020 Pazar 19:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti