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Ali Babacan: Devlet, elindeki bütün cephaneyi acilen kullanmalı

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Ali Babacan: Devlet, elindeki bütün cephaneyi acilen kullanmalı
Ali Babacan: Devlet, elindeki bütün cephaneyi acilen kullanmalı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Koronavirüs salgını nedeniyle açıklanan paketin özellikle kayıt dışı çalışanlar ve ücretliler için çözüm üretmediğini söyledi. Ali Babacan, "Şu anda eldeki bütün cephane acilen kullanılmalı. Bir günlük gecikmenin bile ileride zararı çok daha büyük olur" önerisinde bulundu.

FOX TV'de gazeteci İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programına konuk olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Koronavirüs salgını nedeniyle açıklanan tedbir paketi ve alınabilecek önlemler hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'de TÜİK rakamlarına göre 9 milyon kayıt dışı çalışan olduğunu vurgulayan Babacan, Hükümet'in açıkladığı destek paketlerinde veya kısa çalışma ödeneğinde bu kesimin yer almadığını ve hiçbir destekten faydalanamadığına dikkat çekti.

"Evine ekmek götüremeyen kişiye nasıl 'evinde kal' diyebiliriz" diyen Ali Babacan, "Türkiye'de 27 milyon vatandaşımızın ya emekli maaşı ya da kamu çalışanı olması gibi sebeplerle devletten bir geliri var. Ama 55 milyon vatandaşımızın devletten geliri yok. Öncelikle bu 55 milyon için tedbilerle alınmalı" dedi.

 

"Tüm cephaneyi kullanmalıyız"

Devletin bu aşamada kaynak yaratmak için farklı seçenekleri olduğunu belirten Babacan, "Devlet alacaklarından tamamen vazgeçebilir. Alacaklarını erteleyebilir. Devlet borç verebilir ya da karşılığı olmadan vatandaşlara ödeme yapar ve tekrar geri istemez. Bunların hepsi devletin yapabileceği işler" dedi.

Babacan, İsmail Küçükkaya'nın 'Peki sizce hangisi yapılmalı?' sorusuna ise "Bunların hepsi yapılmalı. Şu anda eldeki bütün cephane acilen kullanılmalı. Bir günlük gecikmenin bile ileride zararı çok daha büyük olur" dedi.

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