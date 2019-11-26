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Ali Babacan: “Doğu Akdeniz’de bu kadar yalnız kalmak çok riskli”

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Ali Babacan: “Doğu Akdeniz’de bu kadar yalnız kalmak çok riskli”
Ali Babacan: “Doğu Akdeniz’de bu kadar yalnız kalmak çok riskli”

Eskiden Türkiye’nin Ekonomiden Sorumlu, Devlet Bakanlığı görevinde bulunan, Ali Babacan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz meselesi ile ilgili bu kadar yalnız kalmasının riskli olduğunu ileri sürdü.

AK Parti’nin kurucularından, şimdi ise yeni parti kurma hazırlığında olduğu bilinen Ali Babacan, Fatih Altaylı’ya konuşarak, “Doğu Akdeniz’deki duruma bakın Allah aşkına. Bu kadar yalnız kalmak çok riskli bir şey” ifadelerini kullandı.

AK Parti’den istifa etmesinin ardından ilk kez canlı yayına katılan  Babacan HaberTürk TV'de yayımlanan Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor.

Babacan, Türkiye’nin dış politikası ile ilgili şunları söyledi: “Türkiye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü olmazı almaz şartlar.

Biz bunu sadece Türkiye için değil bütün coğrafyamız için aynı ilkeleri söylüyoruz.

Burada önemli olan şu, eğer çözme niyeti varsa ve bir gelecek stratejisi varsa, bunu tek başına değil de yanınıza alabileceğiniz bölgesel dostlarla beraber yapabilirseniz çözülemeyecek sorunu yok Türkiye’nin.

Dış politikada, güvenlik meselelerinde işi en çok zorlaştıran ülkenin yanında samimi bir destek verebilecek hiçbir ülkenin olmaması. Uluslararası hukuk karşısında yüzde 100 haklı olduğumuz durumlarda dahi yalnız kaldığımız için haksız duruma düşebiliyoruz.

Doğu Akdeniz’deki duruma bakın Allah aşkına. Bu kadar yalnız kalmak çok riskli bir şey. Uluslararası dostluk karşılıklı güven ve itibarla olabilecek bir şey. Karşılıklı güvensizlik varsa yalnızlığa mahkum olursunuz. Türkiye'nin güvenilirliğini ve itibarını inşa etmek gerekiyor. Bunu da evrensel hukuk bazında yapmak gerekiyor.

Türkiye’nin kendisi ve bu coğrafya için iyi planları var. Türkiye bu bölgede barış, diyalog istiyor.

Biz diyorduk ki bizim konuşamadığımız hiçbir ülke yok. Bir dönem iddiamız şuydu, biz bu coğrafyada hudutların anlamsızlaştırılmasını istiyoruz. İnsanlar, sermaye rahatça dolaşsın. Türkiye zaten bölgenin ekonomik olarak en güçlü ülkesi”

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