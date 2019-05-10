“Ali Babacan gemileri yakmış gibiydi"

Aydınlık yazarı İsmet Özçelik, yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan ve Beşir Atalay dair bir kulis bilgi aktardı. Buna göre Babacan ve Atalay Ankara'da bir mekânda bir araya geldi. Burada ayaküstü insanlarla sohbet de eden ikiliye dair izlenimler Özçelik'in kulağına geldi. Özçelik konuştuğu kişinin, “Ali Babacan çok kararlıydı. Gemileri yakmış gibiydi. Güçlü bir işaret aldığı anlaşılıyor. Ama Beşir Bey’i biraz tedirgin gördüm” dediğini aktardı.

Özçelik'in "Babacan gemileri yakmış gibi" başlıklı yazısının bir bölümü şöyle:

AKP döneminin yıldızı parlayan semti: Çukurambar.

Buradaki pastaneler ve lokantalar daha çok AKP’lilerin uğrak yeri.

P. ... Pastanesi de bunlardan biri.

4 Mayıs Cumartesi günü ağır konukları varmış.

Ali Babacan ve Beşir Atalay.

VİP odasında 2 saat kadar kalmışlar.

Çıkışta ayak üstü sohbetler de yapmışlar.

Onlardan biriyle görüştüm.

İzlenimlerini sordum.

“Ali Babacan çok kararlıydı.

Gemileri yakmış gibiydi.

Güçlü bir işaret aldığı anlaşılıyor.

Ama Beşir Bey’i biraz tedirgin gördüm” dedi.

Yer AKP’lilerin uğrak yeri.

Belli ki görülsün istenmiş.