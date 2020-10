Ali Babacan: "İktidar partisi ve küçük ortağı tek tip insan istiyor, artık yeter!"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Diyarbakır 1. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

HP'li belediyelere atanan kayyımlara tepki gösteren Babacan, "Mevcut iktidar partisinin ilk günlerinde gündeme getirdiği konuların başında yerel yönetimlerin güçlendirilmesi geliyordu. Muhalefetin engellemesi nedeniyle o gün maalesef bunu gerçekleştiremedik. O günlerden bu güne geldiğimize seçilmişleri makamlarından indirip yerine atanmışlar görevlendiriliyor. Bu güne kadar tam 48 belediyeye kayyım atanmış durumda. Halk iradesi, seçme ve seçilme hakkı şuanda maalesef ayaklar altında. Kimse halkın oyunu gasp edemez. Seçilenlere ve seçim sonuçlarına saygı göstermek demokrasinin en temel ilkesidir" diye konuştu.

DEVA Partisi lideri Babacan, 6 yıl sonra başlatılan 'Kobani eylemleri' soruşturmasına ilişkin de görüşlerini aktardı. Babacan, "2014'te yaşanan şiddet olaylarının soruşturulmasına itiraz etmek hukuk devletini savunan hiç kimse için mümkün değildir. Ancak yargıdaki dosyalar da ülkeyi yönetenlerin ellerinde işlerine geldiği zaman kullanacakları baskı ve şantaj malzemesi olarak da kullanılamaz" ifadelerini kullandı.

Babacan sözlerinin devamında da, "Daha dün çözüm sürecinde birlikte çalıştığınız insanları bugün apar topar fezlekelerle tutuklamayın. Halkımızın kamu birimlerinin hukuksuz baskısıyla terör örgütünün baskısı arasında bırakılmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kaydetti.

Babacan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İktidar partisi ve küçük ortağı tek tip insan istiyor, artık yeter!"

Kürt sorunu

"2012 yılı ve öncesinde Kürt sorunu deyince ilk akla gelen şey Kürtçe üzerindeki yasaklardı. 2015't Kürtçe televizyon yayınının, basın çalışmaların başladığı, şehirlerde Kürtçe tabelalarının boy gösterdiği bir dönem yaşadık. Vaktinde asılan tabelalar birer birer sökülüyor. Bugün maalesef çok sayıda ayın ve siyasetçi her an tutuklanma tehdidi altında burada yaşamaktansa gurbetçi olarak yaşamayı tercih ediyor. Göç yeniden başlamıştır."

HDP'li belediyelere atanan kayyımlar

"Mesela Şivan Perwer2013'te Türkiye'ye gelmiş ve Diyarbakır'da o zamanki başbakanla el le tutuşmuştur. Aynı gün başbakanla el ele tutuşan bir başka isim ise şu anki mevcut iklim yüzünden Türkiye'ye gelmiyor. Hatırlayalım. Mevcut iktidar partisinin ilk günlerinde gündeme getirdiği konuların başında yerel yönetimlerin güçlendirilmesi geliyordu. Muhalefetin engellemesi nedeniyle o gün maalesef bunu gerçekleştiremedik. O günlerden bu güne geldiğimize seçilmişleri makamlarından indirip yerine atanmışlar görevlendiriliyor. Bu güne kadar tam 48 belediyeye kayyım atanmış durumda. Halk iradesi, seçme ve seçilme hakkı şuanda maalesef ayaklar altında. Kimse halkın oyunu gasp edemez. Seçilenlere ve seçim sonuçlarına saygı göstermek demokrasinin en temel ilkesidir."

"işkence ve faili meçhul cinayetlerin geri dönüşünün alarm zillerini duymuyor musunuz?"

"2000'li yıllarda sıfırlanan işkence ve faili meçhul cinayetlerin geri dönüşünün alarm zillerini duymuyor musunuz? Son dönemde duyduklarımız 90'lı yılların karanlığını çağrıştırmıyor mu Bu halk, bu bölge, bu ülke bunu hak etmiyor. Bu ülkede hiç imse kimliğinden, siyasi kimliğinden, düşüncesinden ötürü kötü muamele göremez. biz EVA olarak bunun yapılmayacağını bugünden tahahhüt ediyoruz."

Kobani soruşturması

"(Kobani soruşturması) Gelelim güncel bir konuya, 6 yıl sonra tekrar gündeme getirilen Kobani soruşturması. 2014'te yaşanan şiddet olaylarının soruşturulmasına itiraz etmek hukuk devletini savunan hiç kimse için mümkün değildir. Ancak yargıdaki dosyalar da ülkeyi yönetenlerin ellerinde işlerine geldiği zaman kullanacakları, baskı ve şantaj malzemesi olarak da kullanılamaz."

"Daha dün çözüm sürecinde birlikte çalıştığınız insanları bugün apar topar fezlekelerle tutuklamayın. Halkımızın kamu birimlerinin hukuksuz baskısıyla terör örgütünün baskısı arasında bırakılmasına izin vermeyeceğiz."

Terör

"Terör eylemlerinin varlığı devletin hukuk dışı uygulamalarını meşru kılamaz. Terörle sonuna kadar mücadele edilmelidir ancak bu mücadele hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi gereken bir mücadeledir. "

"Dil de dahil olmak üzere, eğitime erişimin önündeki her türlü engeli kaldıracağız"

"Dil de dahil olmak üzere, eğitime erişimin önündeki her türlü engeli kaldıracağız. Biz DEVA olarak Türkiye'nin neresine yaşarsa yaşasın her bir vatandaşımızın tüm temel hak ve özgürlüklerini tanıyan, yasal güvenceye bağlanıncaya kadar hak ve özgürlük mücadelesinin neferleri olacağız. Bu haklar kimseyle müzakere edilemez, oylamaya tabi tutulamaz, ülkenin zeminine bağlanacak, birileri tarafından talep edilmesi de beklenemez. Her bir vatandaşımızın kendi kimliğiyle korkmadan yaşamadı için gerekli toplumsal ve siyasal iklimi oluşturmak için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. "

"Komşularımız karşılıklı güven ve iş birliği esasiyle ilişkilerimizi geliştireceğiz"

"Sınır ötesinde yaşayan sivil hak onlar bizim akrabalarımız, düşmanımız değil. Irak'taki Suriye'deki komşularımızla konuştuğumuz dil aynı. Komşularımız karşılıklı güven ve iş birliği esasiyle ilişkilerimizi geliştireceğiz."

"Sur'daki işgal girişimi"

"Ekonomiyi ehil olmayan ellerden kurtaracağız. Merkez Bankası, TÜİK, BDDK gibi tüm kurumları yeniden itibarlı hale getireceğiz. Hukuk devletini yeniden inşa edeceğiz, güveni tesis edeceğiz. Biz bu şehir üzerinde oluşan vesayet bulutlarını karşı duracağız. 5 sene evvel Sur'da asla kabul edilemez bir işgal girişimi yaşandı. Yapılan operasyonlarda birçok Diyarbakırlı vatandaşımızın evleri iş yerleri yıkıldı. Ardından devlet kamulaştırma işlemi yaptı. Bugün Sur'da yaşayan vatandaşlarımız büyük bir mağduriyet yaşıyor. Hükümet kira, nakdi yardım veya ev inşası seçenekleri sunmuştur ancak beş yıl geçti, bazı vatandaşlarımızın talepleri giderilmiş değil. Bir an önce vatandaşlarımızın zararı tanzim edilmeli. Buradan çağrıda bulunuyoruz."

"Hep beraber ortak bir geleceğe bakmak zorundayız. Kamuda işe alımlarda mülakat sistemini kaldıracağız. Biz işi ayrıcalıklı değil ehil olanlara teslim edeceğiz. Tayin ve terfilerde de tek ölçümüz liyakat olacak Gençelrin tek referansları kendi bilgi ve birikimleri olacak."

Kanal İstanbul eleştirisi

"Kanal İstanbul Kanal İstanbul'a ayrılacak kaynakla kaç tane Silvan barajı yapılır! Şu var ki mesele bir rant projesiyle birden ilgi tarafa kayıp gidiyor. Memleketin asıl ihtiyacı olan projeler gözardı ediliyor."