Ali Babacan neden AK Parti'den ayrıldığını ve yapacağı ilk icraatı anlattı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube'daki yayınına konuk oldu. Babacan canlı yayında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) neden ayrıldığını, yeni partinin kuruluşunu ve projelerini anlattı.

Neden AK Parti'den ayrıldı?

Babacan Temmuz 2019'da kurucuları arasında yer aldığı Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) istifa etmiş, "kendi ilkeleri ile AK Parti'nin ilkeleri arasında derin farklılıklar" olduğunu dile getirmişti.

11 Mart günü kurulan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Cüneyt Özdemir'e verdiği mülakatta AK Parti'den kendi isteği ile ayrıldığını; siyasete giriş sebebinin AK Parti'den ayrılması ve yeni bir parti kurması ile aynı olduğunu söyledi.

Babacan, "Ülkenin şartları çok kötüleşmişti. Bana bir davet geldi ve siyasete girdim. 2012 ve 2013'e kadar güzel çalışmalar yaptık, ama ondan sonra bozulmalar başladı. Öncelikle insan kaynağı kalitesi bozulmaya başladı. İlk başta daha dürüst insanlar karar mekanizmasında iken daha sonra amaçları farklı olan insanlar sisteme girmeye başladı" dedi.

Kararların da istişare ile alınmamaya başladığına değinen siyasetçi, "Daha önce kararlar heyetler halinde ve ortak akıl üretmeye çalışılarak alınırken, daha sonra küçük bir grubun hatta tek bir karar mercinin aldığını gördük. Böyle bir ülkeyi yönetiyorsanız bu ancak ortak akılla ve katılımcı bir demokrasiyle yapılmalı" şeklinde konuştu.

Babacan eskiden bakanların geniş bir inisiyatif alanı olduğunu, ancak şimdi tüm yetkilerin tek elde toplandığını ifade etti. "Ben hep 'böyle bir şey yaptık' şeklinde çoğul kullanırım. Tekil kullanmam. Tekil şahıs kullananın kim olduğunu vatandaşımız görür. Hiç kimsenin kendinden kaynaklı bir keramet aramaması önemli. Süper kahramanlar ancak fantastik çizgi filmlerinde olur" dedi.

DEVA Partisi'nin ilk icraatı ne olur?

Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin özgürlük olduğunu dile getiren DEVA Partisi Genel Başkanı, "Bunu oluşturmak da siyasi irade meselesi. Bir parmak şıklatmadır, o kadar. Ve basın... Gazetecilerimiz, köşe yazarlarımız, 'Arkadaşlar bundan sonra özgürsünüz, evrensel hukuk kuralları içinde istediğinizi yazın, çizin' diyeceğiz. 'Biz artık size karışmayacağız', bu kadar basit" dedi.

Sadece düşünce suçu sebebiyle hapiste olanların derhal çıkarılacağını söyleyen Babacan, "Meclis'in birinci günü birinci madde budur. Düşünce suçlularının özgür bırakılması... Bunu görsünler ki başkaları özgür düşünmeye başlasın" ifadelerine yer verdi.

DEVA partisini engelleme hazırlıkları

Siyasetçi DEVA Partisi'ni engelleme yönünde bir hazırlık olduğunu düşündüklerini de sözlerine ekledi: "İktidarın devamı için kuralları değiştirmezlerse, bu iktidarın bir kez daha seçilmesini çok zor görüyoruz. İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin nasıl kaybedildi? Oyun kurallarına göre oynanırsa ki DEVA partisini nasıl engelleriz onu düşünüyorlar. Şu an bu yönde bir hazırlıkları var. Umarız ki bunlar olmaz"