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Ali Babacan partiyi çarşamba günü kuruyor partinin ismi tam bomba ve vekiller de var!

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Ali Babacan partiyi çarşamba günü kuruyor partinin ismi tam bomba ve vekiller de var!
Ali Babacan partiyi çarşamba günü kuruyor partinin ismi tam bomba ve vekiller de var!

Ali Babacan aylardır yılan hikayesine dönen yeni partisini Çarşamba günü kuruyor. Kulislere sızan bilgiye göre Babacan'ın partisinin ismi ise DEVA Partisi olacak. Kurucular kurulanda aktif milletvekillerinin de olduğu belirtiliyor.

AK Parti’den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, uzun süredir çalışmalarını yürüttüğü partiyi önümüzdeki Çarşamba günü kuruyor. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de "destekliyorum" dediği yeni partide halen görevde olan 4 milletvekilinin Kurucular Kurulu'nda yer alacağı iddia edildi. Kulislere sızan bilgilere göre logosu da hazır olan Ali Babacan'ın partisinin adı da DEVA Partisi olacak. 

Yeni parti Çarşamba günü kuruluyor

Ali Babacan'la birlikte Sadullah Ergin, Nihat Ergün ve Beşir Atalay gibi isimlerin de kurucuları arısında yer alacağı yeni partinin kuruluş dilekçesi Çarşamba günü İçişleri Bakanlığı'na verilecek.

İsmi ve logoyu Ali Babacan açıklayacak

Bakanlığa dilekçe verilmeden önce Ali Babacan’ın bir açıklama yaparak, partinin ismini ve logosunu açıklayıp ve genel çerçeveyle programını kamuoyuna açıklayacağı belirtiliyor. 

'DEVA Partisi' geliyor...

Parti programı ve tüzüğü üzerindeki son çalışmalar, Ali Babacan’ın liderliğinde yapılan toplantılarda tamamlandı. Logo, isim ve kurucular kurulu ile ilgili çalışmalar da büyük ölçüde tamamlandı. Kulislere sızan bilgilere göre, Ali Babacan'ın yeni kuracağı partinin ismi DEVA Partisi olacak. 

Kurucular arasında kimler var?

Babacan'ın Deva Partisi'nin kurucular kurulunda halen Meclis'te görev yapan bazı milletvekillerinin de yer alacağı öğrenildi. Kurucular arasında daha önce farklı partilerde siyaset yapan, liberal-demokrat çizgiye yakın bazı isimlerin de olacağı belirtildi.

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