'Ali Babacan yeni parti için harekete geçti'

Gazeteci Deniz Zeyrek Fox TV'de yaptığı yorumda AKP içinden Ali Babacan'ın parti kurmak için düğmeye bastığını söyledi. Bunun duyum değil bilgi olduğunu belirten Zeyrek, "Abdullah Gül, Ali Babacan'ı destekliyor. Ali Babacan liderliğinde bir parti kurulacak. Gül biraz daha Onursal Genel Başkan konumunda olacak" diye konuştu.

Zeyrek şu ifadeleri kullandı:

"Abdullah Gül, Ali Babacan'ı destekliyor. Ali Babacan liderliğinde bir parti kurulacak. Gül biraz daha Onursal Genel Başkan konumunda olacak. Ali Babacan'a da, Sayın Cumhurbaşkanı'na yeni parti kuracaklarını söyleme görevi verilmiş. İstanbul seçimleri nedeniyle boşalan Ankara'da hareketli olan olay Ali Babacan'ın parti kurmasıydı. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu'na ise mesafe koydu."