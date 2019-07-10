Ali Babacan’ın kuracağı yeni partinin şaşırtan anket sonuçları!

Öte yandan Yarkadaş bu ankete katılan AKP seçmeninin yüzde 30’luk kısmı yeni parti kurulmasından yana olduğunu belirtti

CHP’li Yarkadaş, Tele 1’de katıldığı programda, “Ali Babacan ve arkadaşları bu partiyi aslında 31 Mart seçimi sonrası ilan etmeye karar verdiler. Çünkü; yaptırdıkları tüm anketler ve kamuoyu araştırmaları 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AKP’nin düşüşe, CHP’nin ise yükselişe geçeceğini gösteriyordu” dedi. Bu tablo nedeniyle AKP’ye kaybettiren parti olma durumuna düşmemek için yeni partinin kuruluşunun ertelendiğini anlatan Yarkadaş şöyle konuştu:

“Biz partiyi 31 Mart sonrası kuralım. Nasıl olsa AKP kaybediyor, biz AKP’ye kaybettirenler grup olmayalım dediler. Ancak, 31 Mart seçimlerinin haksız ve hukuksuz bir biçimde iptal edilerek 23 Haziran’da yenileneceğinin ortaya çıkması üzerine parti kurma çalışmaları 23 Haziran sonrasına bırakıldı. Çünkü Ali Babacan ve arkadaşları yaptırdıkları anket ve kamuoyu araştırmalarında CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu’nun belediyeyi büyük bir fark atarak kazanacağını gördüler. O yüzden parti çalışmasını eylül ayına ertelediler.”

“Şimdi bu parti çalışmasında kimler var? Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu grubun şu anda teknik direktörü vaziyetinde. Abdullah Gül, Ali Babacan, Beşir Atalay, Haşim Kılıç, Sadullah Ergin, Nihat Ergün, ekonomist Daron Acemoğlu, eski Bakan Mehmet Şimşek, Anayasa Mahkemesi eski raportörü Osman Can ve eski Bakan Ertuğrul Günay. Bu isimler Ali Babacan’ın genel başkanı olacağı partinin kurucuları arasında. Ahmet Davutoğlu da bu ekibe girmek istedi. Ancak Abdullah Gül, Davutoğlu’nun hem Suriye politikasında hem de kendi cumhurbaşkanlığı bittikten sonra genel başkan olarak Abdullah Gül’ün önünü tıkamasından dolayı Davutoğlu’na kapalı.

“Davutoğlu, yeni partinin genel başkanı olmak, Ali Babacan’ı ise sözcü olarak konumlandırmak istedi. Abdullah Gül bu teklifi reddetti. Ayrıca “ümmetçilik” görüşünde de uzlaşamadılar.Ahmet Davutoğlu’nu neden istemiyorlar? Ahmet Davutoğlu, kendisini ‘ümmet’ olarak tarif ettikleri kesimin lideri pozisyonuna oturtuyor. Fakat Ali Babacan ve arkadaşları partilerini ümmet üzerine değil, farklı siyasi yelpazeler üzerine kurmak istiyorlar. Ali Babacan ve arkadaşları 1983 ANAP modeli ile ortaya çıkmak istiyorlar.”

ANKETLER YAPILIYOR

“Şimdi bu partinin hedefi ne? Beşir Atalay, Tayyip Erdoğan’a uzun yıllar kamuoyu araştırmaları yaptı. Şu anda partinin kamuoyu araştırmalarını ve anketlerini yapıyor. Gördükleri şu; Adalet ve Kalkınma Partisi’ne oy verenlerin yüzde 30’u yeni bir parti kurulması gerektiğini söylüyor. Ali Babacan ve arkadaşlarının kuracakları parti de kendi yaptırdıkları araştırmaya göre, bugün eğer seçim olsa AKP tabanından alacakları oyla yüzde 18’lik bir banta oturuyor. Arayış içinde olan ama CHP’ye MHP’ye, İYİ Parti’ye ve HDP’ye gitmeyen kesimin yüzde 30’u yeni bir partinin kurulmasının şart olduklarını söylüyor.”

“Babacan ve arkadaşları partiyi kurduktan sonra, AKP’den 34 milletvekilinin kendilerine katılmasını bekliyor. AKP ise yeni partinin TBMM’de grup kurabilmesinin önüne geçebilmek için, en az 20 vekili olma şartını 30’a çıkarmayı planlıyor. Bunun için bir iç tüzük değişikliği de gündeme gelebilir.