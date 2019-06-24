  • BIST 95.182
  • Altın 264,999
  • Dolar 5,8080
  • Euro 6,6160
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Ali Babacan'ın partisi kuruluyor

»
23 Haziran'daki yenilginin ardından AKP cenahına yönelik yeni parti iddiaları sürüyor. Gazeteci Deniz Zeyrek, AKP'li Ali Babacan'ın yeni bir parti için harekete geçtiğini iddia etti.
Ali Babacan'ın partisi kuruluyor

Gazeteci Deniz Zeyrek Fox TV’de yaptığı yorumda AKP içinden Ali Babacan’ın parti kurmak için düğmeye bastığını söyledi. Bunun duyum değil bilgi olduğunu belirten Zeyrek, “Abdullah Gül, Ali Babacan’ı destekliyor. Ali Babacan liderliğinde bir parti kurulacak. Gül biraz daha Onursal Genel Başkan konumunda olacak” diye konuştu.

Gazeteci Deniz Zeyrek, yeni parti iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

23 Haziran 2019 İstanbul seçiminin Ekrem İmamoğlu lehine sonuçlanmasının ardından yeni parti iddiaları tekrar yüksek sesle dile getirilmeye başladı.

Gazeteci Deniz Zeyrek, konuya ilişkin olarak dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Deniz Zeyrek şu ifadeleri kullandı:

“Abdullah Gül, Ali Babacan’ı destekliyor. Ali Babacan liderliğinde bir parti kurulacak. Gül biraz daha Onursal Genel Başkan konumunda olacak. Ali Babacan’a da, Sayın Cumhurbaşkanı’na yeni parti kuracklarını söyleme görevi verilmiş. İstanbul seçimleri nedeniyle boşalan Ankara’da hareketli olan olay Ali Babacan’ın parti kurmasıydı. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu’na ise mesafe koydu.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vedat Milor: Kruvasana 'Kuru Hasan' diyemem, beni de anlayın lütfen24 Haziran 2019 Pazartesi 13:24
  • İmamoğlu İBB’yi rekor borçla devralacak24 Haziran 2019 Pazartesi 13:18
  • Erkan Tan mehteri veremedi: Mutlu değilim24 Haziran 2019 Pazartesi 11:29
  • Küçükkaya: Binali Yıldırım’a hakkımı helal etmiyorum24 Haziran 2019 Pazartesi 11:26
  • HDP'den ilk yorum: Tek adam rejimi çökmüştür24 Haziran 2019 Pazartesi 11:23
  • İmamoğlu: Türkiye Cumhuriyeti'nin projesiyim24 Haziran 2019 Pazartesi 10:19
  • Dilipak: Belediyelerle geldi, belediyelerle gider; AK Parti son kavşakta24 Haziran 2019 Pazartesi 10:14
  • Ekrem İmamoğlu yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı; 31 Mart'taki fark 57 kat arttı!24 Haziran 2019 Pazartesi 10:12
  • Gezi Parkı davasında ilk duruşma bugün24 Haziran 2019 Pazartesi 10:11
  • Seçim sonrası AKP'den ilk mesajlar: Ciddi hata, Pelikancılar, yeni parti...24 Haziran 2019 Pazartesi 10:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti