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Ali Babacan'ın partisiyle ilgili bomba kulis! AK Parti'den istifa edenler var

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Ali Babacan'ın partisiyle ilgili bomba kulis! AK Parti'den istifa edenler var
Ali Babacan'ın partisiyle ilgili bomba kulis! AK Parti'den istifa edenler var

Ali Babacan'ın kuracağı partiye ilişkin son dakika bilgileri Kemal Öztürk aktardı. Ali Babacan'ın partisinin ismi belli değil ancak AK Parti'den bir çok isim partiye geçmek için istifa ediyor.

Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Habertürk Manşet programına katılan gazeteci-yazar Kemal Öztürk, Ali Babacan'ın partisini Kasım sonu ya da Aralık başında ilan edeceğini açıkladı. Ali Babacan'ın partisinin ismi ise hala kesinleşmiş değil. Kesin olan bilgi şu anda kamuoyunda telaffuz edilen isimlerin hiç biri olmayacağı yönünde. 

AK Partililer istifa ediyor

Kemal Öztürk, Babacan ile beraber hareket eden çok sayıda Ak Partili'nin de istifa ettiğini fakat şimdilik kamuoyuna duyurmadıklarını dile getirdi. Bu isimler arasında Sadullah Ergin de bulunuyor. 

Eylül ayında parti teşkilatı tamamlanacak
Ali Babacan partisinin kemik kadrosunu oluşturacak kadrolara ilişkin çalışmalarını Eylül ayı içinde tamamlayacak. Önceliği partide yer alacak isimleri belirlemek. Bu isimlerle parti tüzüğünü birlikte yazacaklar. Ekim ayında parti politikaları netleştirilecek. 2019 yılı çıkmadan da parti duyurulmuş olacak. 

Babacan'ın kadrosu 
Ali Babacan'ın partisinde yeni isimler olacak. AK Parti'den istifa edip Ali Babacan'ın partisine katılmak isteyenlerin de hepsinin partiye kabul edilmeyebileceğini söyledi. Yepyeni isimler, yepyeni söylem ve yepyeni söylem iddiasındalar. 

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