Ali Barışer’in kazadan önce kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı!

Mağusa’da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden araç sürücüsü Ali Barışer’in naaşı üzerinde yapılan otopsi sonucuna göre, kaza öncesi kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

Mağusa’da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden araç sürücüsü Ali Barışer’in, kaza öncesi kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Barışler’in naaşı üzerinde yapılan otopside, ölüm sebebinin "kaza öncesi geçirmiş olduğu kalp krizi ve sonrasında trafik kazasına bağlı olarak göğüs ve kaburga kemikleri kırıkları ile iç organ kanaması sonucu" olduğu ifade edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Mağusa’da, eski sosyal konutlar bölgesi Abant Sokak üzerinde, 62 yaşındaki Ali Barışer, yönetimindeki PF 970 plakalı salon araç ile Sincan Sokak yol kavşağına geldiğinde, süratli ve dikkatsiz bir şekilde kavşakta durmadan karşıya geçtiği esnada, direksiyon hakimiyetini kaybedip önce kaldırım ile beton sete çarpıp havalandıktan sonra park halinde bulunan salon araca çarpmıştı.

Kaza sonrası, Ali Barışer hayatını kaybetmişti.