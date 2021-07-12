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Ali Bizden Tatar’dan görüşme talep ettiğini açıkladı

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‘Güvenlik’ gerekçesiyle Türkiye’ye alınmayan KKTC Cumhurbaşkanlığı eski Basın ve İletişim Koordinatörü Ali Bizden, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan görüşme talep ettiğini açıkladı.
Ali Bizden Tatar’dan görüşme talep ettiğini açıkladı

‘Güvenlik’ gerekçesiyle Türkiye’ye alınmayan KKTC Cumhurbaşkanlığı eski Basın ve İletişim Koordinatörü Ali Bizden, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan görüşme talep ettiğini açıkladı. 

İşte açıklama;

Ersin Tatar ile görüşme talebimi kendilerinin Cumhurbaşkanlığındaki özel asistanına az önce ilettim. Kabul etmeleri durumunda kabul edilemez durum hakkındaki düşüncelerimi iletip kendilerinin düşünce ve değerlendirmelerini dinleyeceğim. KKTC Cumhurbaşkanlığına kabulüm mümkün değilse de bana bildirmelerini rica ettim.

 

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