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Ali Bozdağlı’nın Ölümü Araştırılıyor

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Ani ve Şüpheli Ölüm: Ali Bozdağlı’nın Ölümü Araştırılıyor
Ali Bozdağlı’nın Ölümü Araştırılıyor

17 Ekim 2024 tarihinde, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi'nde tedavi gören 82 yaşındaki Ali Bozdağlı, ameliyat sonrasında aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Bozdağlı’nın ölümüne ilişkin yapılan otopside, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla kan ve doku örnekleri alındı. Alınan örnekler detaylı tetkikler için laboratuvara gönderildi.

Kesin ölüm sebebinin yapılacak testlerin ardından netleşeceği bildirilirken, olayla ilgili polis soruşturması sürüyor. Yetkililer, soruşturmanın sonuçlarına göre kamuoyuna bilgi verileceğini açıkladı.

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