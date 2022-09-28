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Ali Caner Arkan Hayatını Kaybetti

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Ali Caner Arkan Hayatını Kaybetti
Ali Caner Arkan Hayatını Kaybetti

Beylerbeyi sakini, sevilen sayılan isim Ali Caner Arkan, hayatını kaybetti.

Arkan'ın vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. 

Detay Kıbrıs olarak Arkan ailesine başsağlığı diliyoruz. 

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