Beylerbeyi sakini, sevilen sayılan isim Ali Caner Arkan, hayatını kaybetti.
Arkan'ın vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Detay Kıbrıs olarak Arkan ailesine başsağlığı diliyoruz.
Beylerbeyi sakini, sevilen sayılan isim Ali Caner Arkan, hayatını kaybetti.
Arkan'ın vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Detay Kıbrıs olarak Arkan ailesine başsağlığı diliyoruz.
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