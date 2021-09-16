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Ali Erbaş’a göre “Günaydın” demek cahiliye dönemi adeti

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Son dönemdeki açıklamalarıyla laikliği hedef aldığı iddiasıyla eleştirilerin hedefinde olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, kamu kaynaklarıyla baskısını yaptırdığı “Ramazan Günlükleri” kitabında selamlaşma ile ilgili kullandığı ifadeler dikkat çekti.
Ali Erbaş’a göre “Günaydın” demek cahiliye dönemi adeti

Son dönemdeki açıklamalarıyla laikliği hedef aldığı iddiasıyla eleştirilerin hedefinde olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, kamu kaynaklarıyla baskısını yaptırdığı “Ramazan Günlükleri” kitabında selamlaşma ile ilgili kullandığı ifadeler dikkat çekti. “Günaydın” ve “Tünaydın” şeklindeki selamlaşma kelimelerine yönelik eleştiride bulunan Erbaş, kitabın “Aranızda Selamı Yayınız” başlıklı bölümünde şu ifadeleri kullandı: “Cahiliye döneminde birinin evine vardıkları zaman mahremiyete saygı göstermez, dünya ve ahiret saadetini temenni etmek olan selamı da bilmezlerdi. “Sabahınız hayat olsun”, “akşamınız hayat olsun”, “aydın olsun” gibi sözler söylerlerdi. Bizde bazı kimselerin kullandığı “günaydın”, “tünaydın” ifadelerine benzer ifadelerdi bunlar. Selam vermekle ilgili ayetler geldikten sonra artık Müslümanlar birbirlerine dua etme amaçlı selamlaşmaya başladılar.

Kitabın baskı masrafı Diyanet bütçesinden karşılandı

“Evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından mübarek ve güzel bir hayat sürdürme dileği ile birbirinize selam verin” ayeti ile de Müslümanların kendi evlerine girdiklerinde de aile fertlerine selam vermeleri gerekliliğine işaret edilmektedir. Zira insanın başkaları için dilediği dünya ve ahiret mutluluğunu kendi ailesinden esirgemesi doğru değil, hatta daha da önemlidir. Esasında bu ayete göre evde kimse olmasa bile giren kimsenin kendi kendine selam vermesi gerekir. Bu durumda verilecek selamın tıpkı namazın tahhiyatında olduğu gibi “Essalamü Aleyna ve ala ibadillahissalihin” şeklinde olması gerektiği belirtilmektedir. Ali Erbaş’ın, Ramazan ayı boyunca iktidara yakınlığıyla bilinen bir gazetede yazdığı yazılar, “Ramazan Günlükleri” adı altında kitaplaştırıldı. Kitabın baskı ile ilgili masrafları ise Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2019 yılı bütçesinden karşılandı. T24

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