Ali Eryıldız Başkanlığa seçildi

Toplumcu Demokrasi Partisi Gençlik Örgütü Mağusa İlçe Kongresi yapıldı.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, varılacak olası anlaşmayı anlamlı kılacak ve yaşatacak olanların adadaki gençler olduğunu vurguladı. Bu ülkenin gerçek bir barış adası haline gelebilmesinde gençlerin çok önemli rolü olduğunu belirten Özyiğit, "Kıbrıs'ı gerçek bir barış adası haline ancak gençler dönüştürebilir" dedi

TDP Gençlik Örgütü Mağusa İlçe Kongresi yapıldı. Divanın oluşumu, Genel Başkan Özyiğit'in konuşması ile devam eden kongrede TDP Gençlik Örgütü Mağusa İlçe Başkanlığına Ali Eryıldız seçildi. Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Pembe Yıldırım, Mehmet Çaltınoğlu, Umay Mear, Erkan Mındık, Osman Deviren, Ali Ersuner, Atakan Gündeğer.

Cemal Özyiğit: "Çözümü barışa dönüştürecek olan sizlersiniz"

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit uzunca bir süre sonra Mağusa'da yeniden Gençlik Örgütü kurmanın mutluluğu içinde olduklarını kaydetti, görev alan tüm kişileri kutlayarak, gençlere her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.

Özyiğit, TDP'nin tıpkı TKP ve BDH gibi, Kıbrıs'ta barış, demokrasi ve insanca yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, gençlerin göç etmek zorunda kalmayacakları, kendi yurtlarında iş-istihdam olanakları bularak insanca yaşayabilecekleri bir düzen yaratma mücadelesi verdiklerini söyledi. Arzuladıkları, hedeflere ulaşmada Kıbrıs sorununun adil ve kalıcı çözümünün önemine dikkat çeken Özyiğit, "Sevgili gençler, çözümü bulmak bizim görevimiz olabilir, ancak bunu kalıcı barışa dönüştürecek olan sizlersiniz. Kıbrıslı Türk, Rum, Ermeni Maronit, Latin kısacası tüm gençler olarak el ele vererek, geleceğe birlikte yürürseniz, bir daha bu adaya acı, kan ve gözyaşı uğramayacaktır" dedi.

Ali Eryıldız: "Biz geleneğiz, biz geleceğiz!"

TDP Gençlik Örgütü Mağusa İlçe Başkanlığına seçilen Ali Eryıldız ise, ekibiyle birlikte aldıkları bayrağı daha ileri taşımak için canla başla çalışacaklarını söyledi.

Eşitlik ve demokrasiden yana taraf olan tüm örgütlerle işbirliğini arttıracaklarını, her rengi kucaklayacaklarını, düşünce özgürlüğüne önem vermeye devam edeceklerini belirten Eryıldız, "Ancak şunun bilinmesini isteriz ki, her rengi kucaklarken, kendi ideallerimizden ve düşüncelerimizden vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu. Eryıldız, kimsenin etnik kökeninden, dilinden, dininden, cinsel yöneliminden dolayı ayrımcılığa uğramasına izin vermeyeceklerini, herkes için eşit ve adil bir düzen yaratma mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Gençliğin gelişimin lokomotifi olduğuna vurgu yapan Eryıldız şunları kaydetti: "Kıbrıs sorununda gelinen aşamada gençlerin dahil olmadığı bir çözüm asla barışı var edemez. Unutulmamalıdır ki, barışın çıkarı yoktur. Barış çok olmaktır ve TDP Gençlik Örgütü olarak bizler çok olmaya devam edeceğiz. TDP Gençlik Örgütü, mücadelenin ve demokrasinin can bulduğu bir mekanizma olmaya devam edecek."

İnandıkları değerleri tüm bölgelerde anlatarak, dinleyerek öğrenmeye ve öğretmeye devam edeceklerini belirten Eryıldız sözlerini şöyle tamamladı: "Biz eşitlik ve demokrasi inancının can bulduğu her yeriz.Biz geleneğiz, biz geleceğiz!"