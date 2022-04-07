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“Ali Hoca Eserleri” CD'si KKTC Kültür Dairesi ve Telsim'in katkılarıyla hayat buldu

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Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin projesi “Ali Hoca Eserleri” CD'si KKTC Kültür Dairesi ve Telsim'in katkılarıyla hayat buldu. 
“Ali Hoca Eserleri” CD'si KKTC Kültür Dairesi ve Telsim'in katkılarıyla hayat buldu

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin projesi “Ali Hoca Eserleri” CD'si KKTC Kültür Dairesi ve Telsim'in katkılarıyla hayat buldu. 


Sanatseverler, Ali Hoca Eserleri CD'si ile ilk kez 16 Nisan'da gerçekleştirilecek 17. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali açılışında yer alacak ve Ali Hoca'nın eserlerinin seslendirileceği besteci yönetimindeki KKTC CSO Konserinde buluşacak. 


CD'de yer alan ve konusunu Kıbrıs’ta geçen Myrrha Efsanesinden alan Ali Hoca'nın String Trio Op.75 "Myrrha" eserinin canlı performans olarak dünya prömiyeri ise bestecisinin bu eseri ithaf ettiği Myrrha Trio sanatçıları tarafından ayni festival çerçevesinde 7 Mayıs'ta verecekleri konserde gerçekleştirilecek.


CD'de Ali Hoca yönetimindeki KKTC CSO, Myrrha Trio üyeleri; Miray Çakır (keman), Sinem Sadrazam (viyola), Püren Eda Gözer (çello) ve bu CD kaydı için bir araya gelen Wind Quartet üyeleri; Pamir Kolat (flüt), Eylül Can Akdağ (obua), Oya Berrak Karabey (Klarnet) ve Tılsım Bufe Muratal (fagot) yorumlarıyla yer alarak projeye katkı koydu. 


Re-Chord Cyprus stüdyolarındaki ve Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çerçevesinde Bellapais Manastırı'ndaki canlı konserlerin kayıtlarından oluşan ve bir kültür- sanat ürünü olarak tanıtım amaçlı bin adet basılan Ali Hoca Eserleri CD'si para ile satılamaz etiketi taşıyor.


Besteci ve orkestra şefi Ali Hoca'nın kendi eserlerinden oluşan ilk CD'si özelliğini de taşıyan bu projede; "Dört Fotoğraf" başlıklı Op.30 Nefesli Dörtlüsü, "Myrrha" başlıklı Op.75 Yaylı Üçlüsü, "Sevgi Baladı" başlıklı Op.80 ve "Kıbrıs Kapriçyosu" başlıklı Op.67 Orkestra eserleri yer aldı. İçerisinde açıklamaların olduğu 16 sayfalık kitapçığın da yer aldığı CD'nin toplam süresi ise 67 dakika.

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