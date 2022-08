Ali Karavezirler: 51/95 Belediyeler Yasası hayata geçseydi daha farklı noktalarda olacaktık

Gördüğü hükümetlerin hepsinin 51/95 yasasını konuştuklarını ancak sonuçlanamadığını dile getiren Karavezirler, “51/95 yasası hayata geçseydi daha farklı noktalarda olacaktık” dedi.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Kıbrıs Postası TV'de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa konuk oldu.

"7 HÜKÜMET DÖNEMİNDE DE 51/95 BELEDİYELER YASASI KONUŞULDU"

Ali Karavezirler, 50 aydır belediye başkanlığı yaptığını ve yedi tane hükümet gördüğünü dile getirdi. Karavezirler, yedi hükümette de 51\95 Yasası'nın konuşulduğunu ve halen daha konuşmaların devam ettiğine vurgu yaptı.

Karavezirler, kendisinin ve on iki meclis üyesinin Değirmenlik bölgesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, bu süre zarfında 51\95 Yasası'nın hayata geçmesi halinde her şeyin daha farklı noktalarda olabileceğine inandığını ifade etti.

‘On sekiz belediye’ sayısının yeni komiteden geçtiğini kaydeden Karavezirler, şu anda komite görüşmelerinde 51\95 Yasası ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

"YİRMİ BiR MUHTARLIK VE ON SEKİZ KÖYÜMÜZ VAR”

Şu an ikiyüz elli iki kilometre kare alanda görev yaptıklarının altını çizen Karavezirler, yirmi bir muhtarlık ve on sekiz köyleri olduğuna dikkatleri çekti. Yasa gereği Akıncılar'ın da Değirmenlik Belediyesi’ne bağlanacağını söyledi.

"BİN SEKİZ YÜZ KAMYON ÇÖP TEMİZLEDİK”

Seçim öncesi çıktıkları programlarda her zaman ‘neler yapacaksınız’ sorusunu sık sık duyduklarını ve bunun cevabını da seçildikten sonra gösterdiklerini ifade eden Karavezirler, kilo metrelerce yol temizliği yaptıklarını, köy içlerindeki tüm molozları seferberlik ilan ederek temizlediklerini dile getirdi. Karavezirler, bin sekiz yüz kamyon çöpün 20-25 günde temizlendiğini anlattı.

Yaptıkları peyzaj çalışmalarına da değinen Karavezirler, Erülkü, Mardo ve Dağyolu çemberlerinden başladıklarından ve şu an yedi küsür kilo metre peyzajları olduğundan bahsetti. Karavezirler, peyzaj çalışmalarının turistik açıdan oldukça önemli olduğuna değindi. Özellikle pandemiden sonra sokağa çıkan insanların bu çalışma ile moral bulduğunu dile getiren Karavezirler, bu güzellikleri herkesin yaşadığından bahsetti.

"DEMİRHAN İLKOKULUNDA ATATÜRK BÜSTÜ BİLE YOKTU”

Demirhan bölgesinde okul öncesi sınıflara üçer tane çocuk tuvaleti yaptırdıklarını söyleyen Karavezirler, Demirhan İlkokulu’nun içinde Atatürk büstü bile olmadığını ve kendilerinin yaptırdığını dile getirdi. Karavezirler, bölgedeki tüm okulların temizliğinin de Değirmenlik Belediyesi tarafından yapıldığını ifade etti. “Biz geleceğe yatırım yapacağız demiştik, çocuklarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz” diye konuşan Karavezirler, sürekli okul aile birlikleri ve müdürleri ile irtibat halinde olduklarının altını çizdi.

Karavezirler, “Biz göreve geldikten sonra okulların başarı seviyesinde de artış oldu ve pandemiye rağmen 6 tane sınıf yaptık ve 4 sınıf daha yapacağız, hasar görmüş bazı yapılar tehlike arz etmekte yıkılması gerekiyor, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içindeyiz, gerekli kararlar alındı” dedi.

Karavezirler, söz verdikleri şekilde birlik ve beraberlikle hep daha ileriye gittiklerini kaydetti.

Ana yollardan, ova yollarına iş araçlarını yönlenirdiklerini de belirten Karavezirler, "On altı köyde yaptığımız her halk meclisinde açıkça her şeyi anlatıyoruz" dedi.

“DEĞİRMENLİK SINIRLARI İÇİNDE BELDE SAYIMIMIZ BİTTİ”

İçişleri Bakanı ile 2019 yılında yapmaya başladıkları nüfus sayımından da bahseden Karavezirler, “Başladık ve bitirdik sayımımızı, bizim nüfusumuz 17 bin 213 Değirmenlik sınırları içinde belde sayımımız bitti” dedi.

Başladıkları günden bu güne çok fazla yol kat ettiklerini belirten Karavezirler, su sayaçlarının sim kartlı olduğunu ve bunun da bir ilk olduğunu vurguladı. Sim kartlı sayaçlar sayesinde kaçakların önüne geçip azalttıklarını belirten Karavezirler, “Azaltmayada devam edeceğiz” dedi.

“Pandemide ilk kapanma döneminde bazı köylerin irsaliye hatlarını çekip kuyuları kazdık, bir ay önce de Değirmenlik bölgesine sekiz yüz ton su daha verdik, ilk karşılaştığım sorular daha öncesinde su sorunu ile ilgili oluyordu...” diye konuşan Karavezirler, Değirmenlik bölgesine sadece iki saat su akarken şu an 7/24 aktığının da altını çizdi.

kaynak : kıbrıs postası