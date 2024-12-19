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Ali Kişmir davası 16 Ocak'a ertelendi

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Gazeteci Ali Kişmir’in 10 yıl hapis cezası öngören yasa maddesiyle yargılandığı davanın dördüncü duruşması, 16 Ocak'a ertelendi.
Ali Kişmir davası 16 Ocak'a ertelendi

Gazeteci Ali Kişmir’in, 10 yıl hapis cezası öngören yasa maddesiyle yargılandığı davanın dördüncü duruşması, 16 Ocak 2024 tarihine ertelendi.

Kişmir’in avukatı Hasan Esendağlı, duruşmada Ali Kişmir’in şahitlik yapıp yapmayacağı ve yeni tanıkların dinlenip dinlenmeyeceği gibi hususları belirlemek için zaman talep etti. Ayrıca, Esendağlı, Askeri Suçlar Yasası’nın Anayasa Mahkemesi’ne taşınması için de süre istedi.

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