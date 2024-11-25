Ali Kişmir Davası: İfade Özgürlüğü İçin Adalet ve Reform Çağrısı

"Demokrasi, ifade ve basın özgürlüğüne dayalı bir rejimdir. Ancak, Ali Kişmir’in sosyal medyada paylaştığı yazısı nedeniyle yargılanması, bu özgürlüklerin tehdit altında olduğunun en açık göstergesidir."

Gazeteci ve Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, 2020 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan müdahaleleri ifşa eden yazısı nedeniyle, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif” suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaktadır. Rejimden kaynaklanan müdahaleleri deşifre etmek maksadıyla eleştirel bir dille kaleme alınan yazının böylesine ağır bir yargılamaya konu olması, demokrasilerin temel değerlerine aykırıdır ve kabul edilemezdir!

Demokrasi, ifade ve basın özgürlüğüne dayalı bir rejimdir. Ancak, Ali Kişmir’in sosyal medyada paylaştığı yazısı nedeniyle yargılanması, bu özgürlüklerin tehdit altında olduğunun en açık göstergesidir. Bu dava, yalnızca bir gazeteciye değil, demokratik değerlere ve halkın eleştiri yapabilme hakkına yönelik bir saldırı ve baskı altına alarak susturma girişimidir.

Gazetecilerin düşüncelerini ifade etmeleri suç değildir! Bu dava sürecinin, gazetecileri susturma ve toplumda korku yaratma amacı taşıdığı aşikardır. Bu yanlıştan bir an evvel geri dönülmelidir. Savcılığı, bugünden tezi yok, Kişmir’e yönelik açılan davayı derhal geri çekmeye davet ediyoruz.

Hükümete Çağrı: Askeri Suçlar Yasası Derhal Gözden Geçirilmeli

Meclis’e geleceği bildirilen ancak bir yılı aşkın süredir komitede beklemeye alınan Askeri Suçlar Yasası’nda gerekli tadilatların bir an önce yapılması gerekmektedir. Yasada bulunan ilgili maddeler, yalnızca gazetecileri değil, tüm toplumu susturma riskini taşımaktadır. Hükümeti, bu yasayı demokratik standartlara uygun şekilde revize etmeye çağırıyoruz.

Birlikte Sesimizi Yükseltelim

Bu kapsamda, 26 Kasım’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görülecek duruşmada Ali Kişmir’in yanında olacağız. Tüm sivil toplum örgütlerini ve ifade özgürlüğüne inanan herkesi bu mücadelede dayanışma göstermeye davet ediyoruz. Bu süreçte birlikte hareket ederek, ifade ve basın özgürlüğünü savunabilir ve demokrasimizi güçlendirebiliriz.

İmzacı Örgütler

Arif Hasan Tahsin Vakfı, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Cumhuriyetçi Türk Partisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), İnsan Hakları Platformu, Kıbrıs Sosyalist Partisi, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN), Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN), Kuir Kıbrıs Derneği, Toplumcu Demokrasi Partisi, Yeni Kıbrıs Partisi