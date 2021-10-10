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Ali Kişmir : “Fotoğraflarım çekildi, parmak izim alındı. Terörist muamelesi gördüm”

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Türkiye’ye ‘giriş yasağı’ olduğu gerekçesi ile alınmayan Ali Kişmir adaya geri döndü.
Ali Kişmir : “Fotoğraflarım çekildi, parmak izim alındı. Terörist muamelesi gördüm”

Kişmir, ‘giriş yasağı’ olduğunun belirtildiğini ve deport yolcuların bulunduğu bölüme alındığını aktardı, “Fotoğraflarım çekildi, parmak izim alındı. Terörist muamelesi gördüm” dedi.

Kişmir’in ifadeleri şöyle:

Yenidüzen'in aktardığına göre Kişmir : “Bugün Türkiye’ye giriş yapmak istediğimde ‘giriş yasaklı’ olduğum söylendi. Hemen arkasından beni alıp deport yolcuların götürüldüğü yere götürdüler. Parmak izlerim alındı, fotoğrafların çekildi. Terörist muamelesi gördüm, ben gazeteciyim. Oradaki emekçiler çok iyi davrandı ama devlet tarafından terörist muamalesi gösterildi. Üzgünüm. Kendim için değil, Türkiye için üzgünüm. Çok sevdiğim Kıbrıs'ıma geldim. Türkiye için, Türkiye halkı için üzülüyorum, böyle yönetilmeyi hak etmiyorlar. Ben neden Türkiye’ye alınmadığımı da bilmiyorum. Bir kağıt verdiler bana, istersem yargıya başvurabileceğim söylendi. Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ile görüşüp yargı yoluna başvurmak üzere bir girişimde bulunacağız.

 

Kişmir adaya ayak basmasıyla Twitter hesabından "AŞKIMLA BULUŞTUM #KIBRIS"  mesajı attı.

 

Neler yaşandı?

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Türkiye’de polis engeliyle karşılaştı.Kişmir’in “sınır dışı” mı edildiği yoksa polis tarafından engellendiğini mi bilinmiyor.Bu sabah Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'ten ülkeye dönmeye çalışan Kişmir, PCR testi yapmak için Türkiye'ye girmek isterken, İstanbul Havalimanı'nda göz altına alındı ya da sorgulandı.Kişmir, Hırvatistan'a gidiş esnasında herhangi bir sorunla karşılaşmamıştı. Ali Kişmir’in 12:15 sıralarında Ercan Havaalanı’na iniş yaptı. 

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