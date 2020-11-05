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Ali Kişmir:45 gün sonra tek aday Hüseyin Özgürgün!

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Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir UBP Başkanı’nın Hüseyin Özgürgün olacağını yazdı.
Ali Kişmir:45 gün sonra tek aday Hüseyin Özgürgün!

Ali Kişmir'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

SENİN İRADEN BU!

Şimdi bakıyorum da millet müdahaleden şikayet ediyor!..

Hem de UBP’nin başkanlık seçimlerine yapıldığı iddia edilen müdahaleden!..

Bu senin iraden kardeşim!..

18 Ekim gecesi sen tercihini toplumsal iradeden değil müdahalenin iradesinden yana kullandın!..

Onay verdin!..

“Gel bu toplumu dizayn et” dedin...

“Cevap İrade” diyenleri de;

-Bölücü...

-Kutuplaştırıcı...

-Ayrımcı...

-Rumcu...

-Hain ilan ettin!..

“Et ve tırnak ayrılmaz” diyerek çıkan sonuçla övündün...

Şimdi niye kızıyorsun ki?

Sen yönetemediğin için başkası gelip yönetiyor...

Cumhurbaşkanını da o seçiyor, parti başkanını da!..

Daha beterini de hak ediyoruz!..

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi yaşananlardan midesi bulanmayanların şimdi mi midesi bulanmaya başladı?

Vazgeçin bu iki yüzlülükten!..

Bu arada size bir bilgi vereyim de fazla merakta kalmayınız...

UBP Başkanlığı için Hüseyin Özgürgün geliyor...

45 gün sonra konsensüs ile tek adaylı seçim!..

Ne Sucuoğlu, ne de Taçoy!..

Başkan Özgürgün...

O nedenle sızlanmayın, ektiğinizi biçiyorsunuz...

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