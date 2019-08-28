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Ali Kişmir'den Maraş gezisine tepki: "Şov yapılmasın!."

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Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, yarın maraş ziyaretine sadece sarı basın kartı olan gazetecilerin alınmasına tepki gösterdi.
Ali Kişmir'den Maraş gezisine tepki: "Şov yapılmasın!."

“Dışişleri Bakanlığı, basın mensuplarını Maraş’a götürüyor” diye bilgi geldiğini belirten Kişmir, verilen irtibat numarasını arandığında , “Sarı basın kartın varsa gidebilirsin” bilgilendirildiklkerini, “Neden” sorusuna ise, “Asker öyle istiyor” cevabı verildiğini kaydetti.

"O zaman Dışişleri Bakanlığı değil “ askerin izni ile bir kesim basın mensubu Maraş’a gidiyor” diye bilgi verilsin" diyen Kişmir, 

"Şov yapılmasın!..

Bu ülkede Basın Emekçileri Sendikası üyeleri, uluslararası tek tanınmış IFJ-EFJ basın kartına sahiptirler ve bu basın kartı ile dünyanın her yerinde akreditasyon gerekmeden her yere girebiliyorlerken, kendi ülkelerinde tüm dünyanın tanıdığı basın kartıyla Maraş’a giremiyorlar!!!" dedi.

Ali Kişmir, sözlerine şöyle devam etti:

Olacak iş değil!..

Sonra da, “Neden dünya bizi görmüyor!”

E sen dünyanın kabul ettiğine değer vermiyorsun ki dünya da sana değer göstersin!..

Tüm dünyada bu toplumu resmi olarak temsil eden biz, kendi topraklarımızda kabul görmeyen de biz!..

 

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