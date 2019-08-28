Ali Kişmir'den Maraş gezisine tepki: "Şov yapılmasın!."

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, yarın maraş ziyaretine sadece sarı basın kartı olan gazetecilerin alınmasına tepki gösterdi.

“Dışişleri Bakanlığı, basın mensuplarını Maraş’a götürüyor” diye bilgi geldiğini belirten Kişmir, verilen irtibat numarasını arandığında , “Sarı basın kartın varsa gidebilirsin” bilgilendirildiklkerini, “Neden” sorusuna ise, “Asker öyle istiyor” cevabı verildiğini kaydetti.

"O zaman Dışişleri Bakanlığı değil “ askerin izni ile bir kesim basın mensubu Maraş’a gidiyor” diye bilgi verilsin" diyen Kişmir,

"Şov yapılmasın!..

Bu ülkede Basın Emekçileri Sendikası üyeleri, uluslararası tek tanınmış IFJ-EFJ basın kartına sahiptirler ve bu basın kartı ile dünyanın her yerinde akreditasyon gerekmeden her yere girebiliyorlerken, kendi ülkelerinde tüm dünyanın tanıdığı basın kartıyla Maraş’a giremiyorlar!!!" dedi.

Ali Kişmir, sözlerine şöyle devam etti: