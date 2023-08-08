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Ali Kişmir'e dava... Dava yakında başlıyor...Kişmir'i Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı savunacak

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Dava 6 Ekim 2023 tarihinde başlayacak. Bu süreçte gönüllü olarak beni ve benim nazarımda toplumumuzun ifade, basının ise özgürlüğünü Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı savunacak. 
Ali Kişmir'e dava... Dava yakında başlıyor...Kişmir'i Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı savunacak

İşte Ali Kişmir'in yaptığı açıklama;

Değerli arkadaşlar;

Başsavcılık tarafından hakkımda, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığını hedef gösteren bir yazı yazdığım ve aynı kurumun manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif ettiğime yönelik dava açılmış ve 10 yıla kadar hapsim istenmiş bulunmaktadır.

İfade ve düşünce özgürlüğüne karşı kara bir leke olarak tarihe geçecek bu dava 6 Ekim 2023 tarihinde başlayacak. Bu süreçte gönüllü olarak beni ve benim nazarımda toplumumuzun ifade, basının ise özgürlüğünü Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı savunacak. 

Yazdığım yazıyı önyargısız okuyan ve anlamak isteyen herkes, yazının içeriğinde bahse konu suça dair en ufak bir ifadenin dahi olmadığını görebilir. Bu tamamıyla siyasi bir davadır ve amaç muhalif sesleri susturmaktır. Memleketi soyan, talan eden, bu topluma ihanet içerisinde olan ve açıkça irademizi satan kişilerin değil de o kişileri ifşa eden bizlerin ağır cezada yargılanma talebi aslında getirilmek istendiğimiz noktayı göstermektedir. Bu konuda şikayetçi olanları da, aracılık yapanları da vicdanları ile baş başa bırakıyorum. 

Şahsım adına ben laik, demokratik ve özgürlükçü yargımıza güveniyorum. Böyle uydurma bir siyasi davaya da geçit vermeyeceğine inanıyorum. Bunu defalarca kanıtlayan ve nereden gelirse gelsin baskılara asla boyun eğmeyen yargımız, bu davada da gerekli dersi her kesime vereceği düşüncesindeyim.

Bundan önce ve bundan sonra bu sürece destek olup katkı koyan herkese çok teşekkür ederim. Gün mücadele günü…

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