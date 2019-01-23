Ali Koç disipline sevk edildi

Fenerbahçe ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi. Gerekçe olarak “Sportmenliğe aykırı açıklamalar” gösterildi.
TFF’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 22.01.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı Y. ALİ KOÇ’un 22.01.2019 tarihinde kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”
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