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Ali Koç'tan Acun Ilıcalı'ya Tepki

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takım ile sürekli ilgilenen ve kararlarda etkili olduğu iddia edilen Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına tepki gösterdi.
Ali Koç'tan Acun Ilıcalı'ya Tepki

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yapımcı Acun Ilıcalı'nın takımın 'içinde' olmasına tepki gösterdi.

Sözcü gazetesinden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor maçı öncesinde istifa kararı alan Emre Belözoğlu'nu bu kararından caydıran isim olan Ilıcalı, Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından takımla daha yakından ilgilenmeye başladı.

Alanya deplasmanına özel uçağıyla giden Ali Koç'un sakatlığı bulunan Mesut Özil’le ilgili “Acaba oynar mı?” sorusuna Ilıcalı'nın “Oynayacak, ben konuştum” cevabını vermesi Başkan'ı kızdırdı. Ilıcalı'ya, “Ben bilmiyorum sen nereden biliyorsun Acun” diyen Koç, “Bu kulüp için çok çaba harcıyorsun çok şeyler yaptın ama bu kadar takımın içinde olmanı doğru bulmuyorum” çıkışını yaptı.

Acun Ilıcalı, Sivasspor maçı öncesinde içinde futbolcuların da olduğu 15 kişilik gruba iftar yemeği vermişti.

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