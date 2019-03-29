Ali Koç’tan itiraf: ’31 Mayıs’a kadar 60-65 milyon Euro bulunmazsa…’

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "31 Mayıs'a kadar 60-65 milyon avro gelir yaratamadığımız takdirde FFP konusunda Avrupa'ya gitme sıkıntısıyla karşı karşıyayız. Bu ne demek? Avrupa Kupası'na, Şampiyonlar Ligi'ne katılamamak söz konusu" dedi. UEFA'dan ceza almaları halinde 'gözümüzü karartırız diyen Koç, "Türkiye liginde şampiyon olmak için o sınırları aşarız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 31 Mayıs’a kadar Finansal Fair Play (FFP) nedeniyle gelir elde etmek için kampanyaya başlayacaklarını belirterek, “31 Mayıs’a kadar 60-65 milyon avro gelir yaratamadığımız takdirde FFP konusunda Avrupa’ya gitme sıkıntısıyla karşı karşıyayız. Bu ne demek? Avrupa Kupası’na, Şampiyonlar Ligi’ne katılamamak söz konusu.” dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından düzenlenen basın yemeğinde konuşan Koç, Fenerbahçe’nin spor ekonomisi tarihinde bir ilke imza atacağı Fenerbahçe Spor Kulübü’nün projesi “FENER OL”un detaylarını paylaşarak, Fenerbahçe’nin mali durumu, yönetimin oluşturmak istediği mali altyapı ve finansal yönetiminin sürdürülebilirliği konularına değindi.

Koç, Türk futbolunun geleceğinde maddi anlamda büyük bir sıkıntı olduğunu aktararak, “Ben ve ekibim Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı’na aday olurken zaten bütün seçim süreci boyunca içinde olduğumuz mali sıkıntıları hep gündeme getirdim. Bu mali sıkıntıları aşmak için kimsenin elinde sihirli değnek olmadığını, bu sıkıntıların 1 gecede oluşmadığını ve 1 gecede çıkılamayacağını, kısa, orta ve uzun vadede planlar gerektiğini ve Fenerbahçe özelinde bir seferberlik ruhu içinde herkesin çorbada tuzu olacak şekilde bir anlayışla çıkılabileceğini, büyük fedakarlıklar yapılmasını gerektiğini, elimizi taşın altına koymamız gerektiğini ifade ettim.” diye konuştu.

“FENER OL” kampanyasının orta vadeli hedefler açısından çok önemli olduğunu dile getiren Koç, Finansal Fair Play (FFP) konusuyla ilgili Türk takımlarının sıkıntısı olduğunu anlattı.

Koç, FFP’nin sadece Türkiye’ye değil, Avrupa’daki birçok ülkeye uygulandığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun asıl amacı finansal sıkıntıda olan kulüpleri, finansal yapılarını doğru istikamete çevirebilmek. Bununla beraber ikinci bir konu da var. Çok zengin kulüpleri, çok büyük paralar ödeyerek haksız rekabet yapmamasını sağlamak. Fenerbahçe Spor Kulübü, FFP konusuyla ilgili 3 yıllık bir anlaşma yaptı. Yaptığı bu anlaşmaya göre, denk bütçe denen bir durum söz konusu… 3 senenin sonunda, bu 31 Mayıs itibarıyla olacak, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne müsaade edilen rakam eksi 30 milyon. Yani 3 senenin sonunda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün gelir-gider dengesine bakıldığında eksi 30 milyon veya altında kaldığı zaman bu anlaşmaya uyulmuş olacak. Şu an eksi 95 milyon rakamındayız. Yani 31 Mayıs’a kadar 60-65 milyon avro gelir yaratamadığımız takdirde FFP konusunda Avrupa’ya gitme sıkıntısıyla karşı karşıyayız. Bu ne demek? Avrupa Kupası’na, Şampiyonlar Ligi’ne katılamamak söz konusu. Dolayısıyla bizim hedeflediğimiz, başarı için önemli bulduğumuz 4 ayaklı planın en önemli ayaklarından birinin etkileniyor olması demek.”

Bu nedenle kampanyanın büyük önem arz ettiğine dikkati çeken Koç, bu kampanyanın gelir yazılabileceği konusunda UEFA’dan da olumlu cevap aldıklarını söyledi.

Koç, kampanyada en önemli hedeflerinin 31 Mayıs’a kadar bu rakama ulaşabilmek olduğunu ancak kampanyanın 31 Mayıs’ta bitmeyeceğini aktararak, “FFP’nin 2 ayağı daha var. Biri; oyuncularınıza yani futbol organizasyonuna ödediğiniz ücretlerin ya 85 milyon avroyu geçmeyecek ya da gelirinizin yüzde 60’ını geçmeyecek. Bu rakam geçen sene 92 milyon avro iken bu sene 79 milyon avroya düştü. İşin o tarafını da tatmin ediyoruz. Sattığın kadar alabilirsin bu süreçte. Yani oyuncu sattığın kadar oradan yarattığın gelir kadar oyuncu satın alabiliyorsun. Bizim hem sezon başı hem de devre arası yaptığımız transferlerin toplam maliyeti yaklaşık 24 milyon avroya geliyor ama yazın 25 milyon avroluk transfer satışı gerçekleştirmiştik. Bu kritere uyduk.” şeklinde konuştu.

Kampanya ile Fenerbahçe’nin bir ilk gerçekleştirmiş olacağını vurgulayan Koç, kampanyaya 4 Nisan’da başlayacakları bilgisini verdi.

Koç, kimsenin telefonla aranmayacağı ve nakit para toplanmayacağı noktasında dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu