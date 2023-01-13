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Ali Koç’tan krize izin yok

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisi sonrası oluşan olumsuz havayı dağıtmak için ilk adımı attı.
Ali Koç’tan krize izin yok

Kadıköy’deki 3-0'lık Galatasaray yenilgisinin ardından morallerin bozulduğu Fenerbahçe camiasını ayağa kaldırma görevini Başkan Ali Koç üstlendi. Ali Koç, ilk adımı Jorge Jesus ile attı.

Derbi sonrası “Sorumluluk benim” diyen Portekizli hoca ile görüşerek destek veren Ali Koç'un “Asıl sorumluluk benim. Sonuna kadar arkandayız. Moral bozmadan çalışmalara devam edeceğiz. Bu takım şampiyon olacak. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Her türlü transfer talebini de karşılayacağız” dediği öğrenildi.

Başkan Koç, Jorge Jesus'a anlamlı bir jest yaparak da desteğini gösterdi. Fenerbahçe Başkanı, Portekizli teknik direktörün ve kazandığı kupaların resmedildiği özel çalışmayı Jorge Jesus'a hediye etti.

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