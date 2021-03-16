Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya: Sana o programda sürekli böğürme vazifesi mi verdiler

Beyaz TV'de yayımlanan Beyaz Futbol programının yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'la cenazede yaşadıkları konuşmadan bahsetti. Kütahyalı Ali Koç'un kendisine "Sana o programda sürekli böğürme vazifesi mi verdiler" dediğini belirtti.

Öncelikle, Ali Koç ile Nagehan Alçı’nın sohbet ettiği belirtilirken Koç'un, Kütahyalı için, “Kocan gibi adamlar oldukça işimiz kolay değil. Sürekli taraflı ve yanlı yorum yapıyorlar” dediği ifade edildi.

Ali Koç'un Kütahyalı'ya "Sana o programda sürekli böğürme vazifesi mi verdiler" dediği aktarılırken "Eşine baksana son yıllarda ne kadar tarafsız ve objektif bir duruşu var" diye konuştuğu belirtildi.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşım yapan Rasim Ozan Kütahyalı, "Cumartesi günü Aydın Doğan’ın can dostu, hoşgörü abidesi insan Taylan Bilgel’in cenazesinde Zincirlikuyu’da Ali Koç ile karşılaştık. Aramızda geçen diyalog bu videoda. Biz Galatasaraylılar da moralman çökmüş Ali Koç gibi FB’lilere hoşgörü ile yaklaşmalıyız. MHK detayına dikkat!" diye yazdı.