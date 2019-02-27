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Ali Koç'u 'Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteriyim' diyerek dolandırdılar

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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un 'Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri' sıfatıyla kandırılarak dolandırıldığı ortaya çıktı.
Ali Koç'u 'Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteriyim' diyerek dolandırdılar

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve bazı patronların da aralarında bulunduğu 9 kişiyi, kendisini dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakan Yardımcısı ve milletvekili olarak tanıtıp ihtiyaç sahibi kişilere yardım topladıklarını söyleyerek dolandırdığı iddia edilen şüpheliye dava açıldı.

İddianamede, şüpheli S.Y.’nin, 2015 yılı içerisinde farklı numaralı hatlarla iş adamları, şirket yöneticisi ve sekreterleriyle irtibata geçerek kendisini dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fatih Kasırga, Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan, milletvekilleri Osman Ören, Cengiz Yavilioğlu, Muzaffer Aslan ve Atatürkçü Düşünce Derneği yetkilisi olarak tanıttığı ve ihtiyaç sahibi kişilere yardım topladıklarını söyleyerek para talep ettiği anlatıldı. 

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç tarafından hesaplarına 10 bin lira gönderildiği kaydedilirken, iş adamlarının da aralarında bulunduğu 8 kişi tarafından ise hesaplarına toplamda 26 bin 500 lira gönderildiği vurgulandı. 

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