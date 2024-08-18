Ali Koç’u iterek düşüren Fatih Özkan’a ev hapsi

Maç başladığı dakikalarda sosyal medyada biletli Fenerbahçe taraftarlarının stada alınmadığını, polisin Fenerbahçelilere biber gazı sıktığını, bazı taraftarların yere yığıldığını gösteren görüntüler yayılmıştı.
Bunun üzerine Koç, maçın ikinci yarısının hemen başında saha kenarından yürüyerek destek amacıyla deplasman tribününe yürümeye başlamıştı.
Koç’a Göztepe taraftarları küfürlü tezahürat edip yabancı madde yağdırdı.
O sırada akreditasyon kartlı bir Göztepeli görevli Koç’u arkadan ittirmişti.
Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi, Koç’u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşüren Özkan’ı gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Özkan, ev hapsiyle cezalandırıldı.
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