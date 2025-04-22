  • BIST 9312.13
  • Altın 4212.034
  • Dolar 38.2575
  • Euro 43.9161
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKASigara Ömrünüzden 20 Yıl Çalıyor!

Ali Mustafa ve Raja Sharıq AMIN hayatını kaybetti!

» »
Bugün saat 14:00 sıralarında, Girne – Değirmenlik Anayolu’nun 4-5’inci kilometreleri arasında iki aracın çarpıştığı trafik kazası gerçekleşti.
Ali Mustafa ve Raja Sharıq AMIN hayatını kaybetti!

Bugün saat 14:00 sıralarında, Girne – Değirmenlik Anayolu’nun 4-5’inci kilometreleri arasında iki aracın çarpıştığı trafik kazası gerçekleşti.

Kazayla ilgili Polis açıklaması şöyle;

“Saat 14:00 sıralarında, Girne – Değirmenlik Anayolu’nun 4-5’inci kilometreleri arasında Ali MUSTAFA (E-67), yönetimindeki ZUS 264 plakalı salon araç ile ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği esnada yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan İbrahim ARICI (E-44) yönetimindeki RHA 4128 plakalı otobüsün önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu ZUS 264 plakalı araç sürücüsü Ali MUSTAFA ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Raja Sharıq AMIN (E-27) olay yerinde yaşamlarını yitirmişlerdir.

Kazada yaralanan RHA 4128 plakalı otobüs sürücüsü İbrahim ARICI ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Mustafa ARIOĞLU (E-38), Cemil EDİP(E-41), Sevim CEPNİ(K-31), Oğuzcan KARLITEPE(E-23), Kayhan SOĞUKELLİ (E-41), Işık BERBER(E-41), Umut ULAŞ (E-25), Muhammed Akif PASHA (E-38) Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılarak görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip aynı serviste müşahade altına alınırken İbrahim ARICI ve Muhammed Akif PASHA Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmişlerdir. Soruşturma devam etmektedir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Üstel aday değil! UBP'nin adayı Tatar!22 Nisan 2025 Salı 09:48
  • Genç Sanatçıya Çifte Ödül!22 Nisan 2025 Salı 09:46
  • TDT Aksakallılar Konseyi KKTC’de toplanacak22 Nisan 2025 Salı 09:36
  • Meclis denetim göreviyle toplanacak22 Nisan 2025 Salı 09:09
  • Dolar rekor seviyede22 Nisan 2025 Salı 09:08
  • Hava sıcaklığı 5 derece düşecek, Cuma günü yağış bekleniyor22 Nisan 2025 Salı 09:01
  • Cuma günü yağış bekleniyor21 Nisan 2025 Pazartesi 16:56
  • Serhat Akpınar DP Genelş Sekreterliği'nden istifa etti21 Nisan 2025 Pazartesi 12:01
  • Tartışmalı "Disiplin Tüzüğü" Anayasa Mahkemesi’ne taşınıyor!21 Nisan 2025 Pazartesi 10:03
  • Gazetecilere Siber Saldırı: "Bugün Kıbrıs" Ekibi Hedefte21 Nisan 2025 Pazartesi 09:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti