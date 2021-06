Ali Nesim Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından Ali Nesim’in anısına düzenlenen “Ali Nesim Edebiyat Ödülleri” dün düzenlenen törenle sahiplerini buldu.



Geçen yıl pandemi nedeniyle verilemeyen 2020 ödülleri de bu yılki ödüllerle birlikte sahiplerine verildi.

Lefkoşa Hidden Garden’da gerçekleştirilen törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Ali Nesim’in ailesi, yazarlar ve sanatçılar katıldı.



Gecede, Özker Yaşın ve Nazif Süleyman Ebeoğlu Vefa Ödülü’ne, İsmail Bozkurt ve Kamil Özay Onur Ödülü’ne, Bülent Fevzioğlu ve Prof.Dr.Oğuz Karakartal Araştırma Ödülü’ne, Bülent Dizdarlı ve Zeki Erkut Roman Ödülü’ne, Havva Tekin Çocuk Yazını Ödülü’ne layık görüldü.



Törende ayrıca Girne Belediyesi tarafından ilk defa “Genç Yazarlar Teşvik Ödülü” de verilerek, Demet Mannaş Kervan’a Polisiye Roman Teşvik Ödülü ve Kemal Caymaz’a Fantastik Roman Teşvik Ödülü takdim edildi.

Vefat eden yazarların ödüllerinin aileleri tarafından alındığı törende sırasıyla Ali Nesim’in oğlu Tayfun Nesim, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznur, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.



NESİM

Ali Nesim’in oğlu Tayfun Nesim, açılış konuşmasında, “Bu ödüller vesilesiyle hem Ali Nesim’i anmak, hem de Kıbrıs Türk edebiyatına, kültürüne katkıda bulunan değerli şairlerimizi, yazarlarımızı onore etmek bizim için çok güzel bir fırsat” ifadelerini kullandı.



Tayfun Nesim, Ali Nesim‘in vefatının ardından Oktay Öksüzoğlu tarafından yazılmaya başlanmış ve yakın zamanda tamamlanmış olan bir şiiri seslendirdi.



ÖZNUR

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznur da, yaptığı konuşmada, Ali Nesim başta olmak üzere Kıbrıs Türk edebiyatının merhum yazarlarını andı, üreten yazarları da onurlandırmak amacıyla naçizane ödüller vermeye çalıştıklarını kaydetti.



Öznur, daha sonra ödül alan yazarlar hakkında kısa bilgilendirme yaparak, bu yazarların sözcükleri ve düşünceleriyle edebiyata kattığı değerleri vurguladı.



Cumhurbaşkanı’nın da sanata düşkünlüğünü bildiğini, yayınladığı dergilerle Kıbrıs Türk edebiyatına katkıları olduğunu söyleyen Öznur, bu katkıların giderek artmasını umut ettiğini, ülkenin unutulan, zaman zaman değer görmeyen yazarları için yapılacak çok şeyin olduğunu söyledi.



Girne Belediyesi’nin de ilk defa genç kuşaklar için teşvik ödülü vereceğine dikkat çeken Öznur, “Arkadan gelen kuşağı görmüyor ve çok üzülüyorduk. Ödül alan genç isimleri görmek bizleri çok mutlu etmiştir. Diğer kitaplarını da büyük bir heyecanla bekliyoruz” dedi.



GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise, Ali Nesim Hoca’nın anısı önünde saygıyla eğildiğini vurgulayarak şunları kaydetti:



“Ali Nesim Hoca bizim için çok önemli ve değerliydi. Girne Belediyesi Zeytinlik Festivali’nde şairler ve yazarlar buluşması yapalım dediği zaman o dönemde çok heyecanlanmıştık. Çok önemli katkıları oldu Zeytinlik Festivali’ne. Bize daha sonra da ışık tuttu. Gerek yurtiçi gerek yurtdışında pek çok şair ve yazarı Festival kapsamında ağırlamış olduk. Biz de Belediye olarak, Ali Nesim anısına düzenlenen etkinliklere farklı olarak ne getirebiliriz diye düşündük. Şevket Bey’in de önerisi üzerine Girne Belediyesi Genç Yazarlar Teşvik Ödülleri vererek, genç şair ve yazarlara desteklemeye karar verdik. Bu akşam ilk adımı atmış olacağız.”



TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, böyle anlamlı etkinlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, Ali Nesim’e Allahtan rahmet diledi.



Ali Nesim’i şahsen tanıdığına, zamanında yayınladıkları dergilerde ortak çalışmalarda bulunduklarına, çeşitli kültürel etkinliklerde de kendisiyle sohbet etme imkanı bulduğuna değinen Tatar, geçen senelerde Zeytinlik’te Ali Nesim anısına yapılan heykelin açılışında da bulunduğunu hatırlattı.



Tatar, “Önemli olan bu değerli insanları yaşatmaktır, onları anabilmektir. Kıbrıs Türk edebiyatına yapılan hizmetlerin devamı için böyle ortamlarda doğru mesajları verebilmektir” dedi.



İstanbul’da yaşadığı dönemde Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanı olarak “Kıbrıs Türk Kültür Dergisi” ve “Kıbrıs’ım” isimli iki dergi çıkardığını ve bu dergilerde Doğan Harman, Bülent Fevzioğlu, Özer Hatay, Ersin Taşer ve Özker Yaşın gibi birçok yazarın yazılarını yayımladıklarını ve Kıbrıs’a yolladıklarını anımsatan Tatar, halen daha bu dergilerin Milli Kütüphane’de bulunabileceğini söyledi.



Tatar,” Hepimiz bu vatanı seviyoruz. Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk halkının yaşayabilmesi, var olabilmesi için bütün çalışmalarımızı bu anlayışla yürütüyoruz. Biz Kıbrıs Türk halkının evlatlarıyız. Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda var olabilmesi için edebiyatımızla, kültürümüzle, yazım sanatımızla, her türlü etkinliğimizle tarihe not düştük, not düşmeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



ÖDÜLLER DAĞITILDI

Gecede, konuşmaların ardından ödüller dağıtıldı ve ödül alan şair ve yazarlar da birer teşekkür konuşması yaptı.

Vefa Ödülünü eşi merhum Özker Yaşın adına alan Nimet Yaşın, Cumhurbaşkanı Tatar’ın annesinin vefatı üzerine, babasının talebi üzerine Özker Yaşın tarafından yazılan dörtlüğü seslendirdi.

Onur ödülüne layık gören İsmail Bozkurt ise ödülünü alırken yaptığı konuşmada, ulusal ve uluslararası platformda birçok ödül aldığını, ancak bu ödülün kendisi için bambaşka olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



“Ali Nesim benim çok yakın dostumdu ve Kıbrıs Türk edebiyatı çalışmalarında da son 30 yılda asla ayrılmadığım kişilerden biri oldu. Böyle bir yola çıktığınızda, dökülenler olur, sizi yolda bırakanlar olur, ama Ali Nesim arkadaşımla, kardeşimle sonuna kadar beraber gittik.



2 yıl önce 5 ciltlik bir Kıbrıs Türk Edebiyat Tarihi eseri hazırladık. Aslında edebiyat tarihini hazırlamak için yola çıkarken dört kişiydik. Ben, Oğuz Karakartal (Araştırma ödülü sahibi), biri hepinizin çok iyi tanıdığı Harid Fedai, diğeri de Ali Nesim’di. Bu yola birlikte çıktık, ancak bitirmek Oğuz Bey ve bana nasip oldu. Ama o eser hepimizindir. Özellikle vurgulamak istiyorum, Ali Nesim, Kıbrıs Türk Edebiyatı ile ilgili ilk akademik çalışmaları yapanlardan biridir. Onu saygıyla, sevgiyle anıyorum. Bu ödül bundan dolayı benim için çok anlamlı.”



Ardında da toplu fotoğraf çekilerek, müzik dinletisi gerçekleştirildi.