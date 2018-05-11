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Ali Nesim Edebiyat Ödülleri törenle verildi

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Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen  törenle, 2018 Ali Nesim Edebiyat Ödülü alanlara ödülleri dün akşam verildi
Ali Nesim Edebiyat Ödülleri törenle verildi

Lefkoşa Hidden Garden’da yapılan ödül törenine, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Meclis eski Başkanı Sibel Siber, Nesim’in ailesi, şairler, yazarlar ve konuklar katıldı.  Gecede, Araştırmacı-Yazar Harid Fedai Vefa Ödülü ’ne, Yazar-Şair M. Kansu Onur Ödülü ve Girne Belediyesi Özel Ödülü’ne, Araştırmacı Yazar Orhan Kabataş/ Yakovos Hacıpieris Araştırma Ödülü’ne, Yazar  Bekir Kara Roman Ödülü’ne, Gazeteci-Yazar Nezire Gürkan Röportaj Ödülü’ne, Şair İlkay Adalı Şiir Ödülü’ne lâyık görüldü. Gecede ayrıca Araştırmacı-Yazar Eralp Adanır’a “M. Kansu'yla Yazım Dünyasında Yürümek" adlı kitabın yazarı olarak teşekkür plaketi verildi. 

TAYFUN NESİM 
Gecede ilk konuşmayı yapan Ali Nesim’in oğlu Tayfun Nesim, bu yıl Ali Nesim Edebiyat Ödülleri’nin 3.’sünün verileceğini belirterek, babasını hem anmak, hem anısını yaşatmak, hem de araştırmacı, yazar ve şairleri onore etmek amacıyla verilen ödüllerin kendilerini gururlandırdığını söyledi. Babasının araştırma yazıları ve destanlar konusunda araştırmaları bulunduğuna dikkat çeken Nesim, babasının Kıbrıs Türk kültürünü anlatma, doğa, tabiat konularına da çok büyük  ilgisi olduğunu anlattı. Ali Nesim’in çok sevgi dolu, ülkesini, toprağını, köyünü çok seven, barış, arkadaşlık, insani değerlere çok önem veren kıymetli bir insan, halk adamı olduğunu söyleyen Nesim, bu gibi etkinliklerle babasını hatırlamanın kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. Nesim, geceyi organize eden Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’ne teşekkür etti. 

ÖZNUR
Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Doç. Dr.Şevket Öznur da konuşmasında, 2016 yılından bu yana verdikleri Ali Nesim Edebiyat Ödüllerinin bir gelenek haline geldiğine işaret ederek, bunu sürdürme kararlılığında olduklarını söyledi. Ülke ve toplumlar için çok önemli olan yazarların kıymetinin bilinmesinin önemine işaret eden Öznur, Girne Belediyesi’nin de katkı koymak istemesiyle bu yılki ödüllerini daha da zenginleştirdiklerini belirtti. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün bu yılki ödül törenine maddi ve manevi katkılarda bulunduğunu ifade eden Öznur, Mehmet Kansu’ya onur ödülü yanında Girne Belediyesi özel ödülü vermeyi uygun gördüklerini sözlerine ekledi. 

SİBER
Meclis eski Başkanı Sibel Siber de, Ali Nesim adına verilen edebiyat ödüllerinin çok anlamlı olduğunu söyleyerek, Ali Nesim’in insan, çevre sevgisi, araştırmacı, eğitimci yönü ile güzel bir insan olduğunu vurguladı. 
Nesim’i “Dinleyen, anlatan güzel insan” olarak nitelendiren Siber, yazarların ödüllendirilmesi, insanlara değer verildiğinin gösterilmesinin toplumun ihtiyacı olan bir şey olduğunu kaydetti. 
Siber, “Ülkenin güzellikleri ve güzel insanları korumak ve yüceltmeye ihtiyacımız var, Ali Nesim’in bıraktığı güzel ismi evlatlarının yaşatacağına inanıyorum” dedi. 

GÜNGÖRDÜ 
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne denildiğinde zeytin festivalinden sonra Ali Nesim’le kurulan bağın kendilerini çok güzel noktalara taşıdığını kaydetti. Bunun kendilerini tarım ürünü zeytin dışında, kültür sanat etkinliklerine, şair yazar buluşmaları etkinlikleri gerçekleştirmeye yönelttiğini ifade eden Güngördü, bunun da çok önemli olduğunu söyledi. Zeytinlik Köy meydanına Ali Nesim’in isminin verildiğini söyleyen Güngördü, Girne Belediyesi adına son 4 yılda kültür, sanat adına yapılan etkinliklerin çok önemli olduğunu vurguladı. 
Gecede konuşmaların ardından ödüller dağıtıldı ve ödül alan şair ve yazarlar da katılımcılara birer teşekkür konuşması yaptı. Ödül töreninde ayrıca, araştırmacı-yazar Eralp Adanır’ın M. Kansu üzerine yazmış olduğu, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Yayını, “M.Kansu'ya Yazım Dünyasında Yürümek" başlıklı kitabı hakkında bilgiler verdi ve Eralp Adanır tarafından hazırlanan "Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği 35 Yaşında" kitapçığı da konuklara dağıtıldı. 
 

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