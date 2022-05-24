Ali Nesim Edebiyat Ödülü’nü kazanan isimler açıklandı.... Ödül töreni 31 Mayıs’ta…

Ali Nesim Edebiyat Ödülü’nü kazanan isimler açıklandı.

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl Onur Ödülü’nü Araştırmacı, Yazar, Şair Mahmut İslâmoğlu; Vefa Ödülü’nü Gazeteci, Yazar Mustafa Doğrusöz; Araştırma Ödülü’nü Araştırmacı Yazar Hüseyin Kaba; Roman Ödülü’nü Turgül Tomgüsehan; Şiir Ödülü’nü Şair Mustafa İzzet Adiloğlu; Girne Belediyesi Genç Yazar Teşvik Ödülü’nü Yazar Fezile Olkanlı aldı.

Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın en önemli isimlerinden, uzun yıllar Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği'nin Başkanlığını üstlenmiş Ali Nesim’in düşüncelerini, eserlerini ve Kıbrıs Türk Kültürünü yaşatmak için Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından 2016 yılından bu yana verilen “Ali Nesim Edebiyat Ödülleri”, 31 Mayıs Salı saat 19.30’da Hidden Garden-Lefkoşa’da yapılacak etkinlikte verilecek.

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’nin 40’ıncı yıldönümü kutlamasının da yapılacağı etkinlikte, birliğe maddi manevi desteği nedeniyle Girne Belediyesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve Kültür Dairesi’ne de teşekkür plaketleri takdim edilecek.

Etkinlikte “40. Yıl” kitabı ve Ali Nesim’in bugüne kadar yayımlanmamış bir eseri de tanıtılarak konuklara hediye verilecek.