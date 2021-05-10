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Ali Nesim Kabri Başında Anıldı

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Araştırmacı yazar Ali Nesim, 7. ölüm yıldönümünde, Zeytinlik Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.
Ali Nesim Kabri Başında Anıldı

Araştırmacı yazar Ali Nesim, 7. ölüm yıldönümünde, Zeytinlik Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, törende konuşmalar da yapıldı. Oğlu Tayfun Nesim, yaptığı konuşmada, babasının Zeytinlik köyünü ve insanlarını çok sevdiğini, adının köy meydanına da verilmesinin kendisini duygulandırdığını belirtti.

Tayfun Nesim, bu yılki Ali Nesim edebiyat ödüllerinin kimlere verileceğini seçtiklerini de belirtti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise, Ali Nesim’i yakından tanıma fırsatı bulduğunu, arkasında önemli eserler bırakan Ali Nesim’in zeytin ağaçlarına, Zeytinlik köyüne ve Saint Hillarion’a âşık bir insan olduğunu söyledi.

Güngördü, “İnsanlar doğar büyük gelişir ve en nihayetinde ölür. Bu süreçte iz bırakmak önemlidir. Ali hocanın bize bıraktığı iz çok değerlidir” dedi.

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