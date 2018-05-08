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Ali Nesim ölümünün 4’üncü yılında şiirlerle anıldı

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Girne Belediyesi, ölümünün 4. yıl dönümü nedeniyle araştırmacı-yazar Ali Nesim için Zeytinlik Köyevi’nde etkinlik düzenledi.
Ali Nesim ölümünün 4’üncü yılında şiirlerle anıldı

Nesim’in Zeytinlik Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma töreninin ardından Girne Belediyesi Zeytinlik Köyevi’nde gerçekleşen şiir dinletisi etkinliğinde anıldı. Etkinlikte, öğrenciler Ali Nesim’in şiir, öykü, denemelerinden örnekler okudu.

GÜNGÖRDÜ: “ZEYTİN FESTİVALİ’NE KATKILARI OLDU”

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, etkinlikte konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kıbrıs Türk edebiyatına önemli eserler bırakan, zeytin ağaçlarına ve zeytinlik köyüne olan sevgisiyle tanınan Ali Nesim’in Zeytin Festivali’nin düzenlenmesine katkı koyduğunu söyledi.

Güngördü, Girne Belediyesi meclis üyelerinin oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda ölümünün birinci yılında Ali Nesim’in adının Zeytinlik’teki köy meydanına verildiğini hatırlatarak ismini sonsuza dek yaşatacaklarını kaydetti.

“ZEYTİNLİK KÖYEVİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznur ile oğlu Tayfun Nesimoğlu ise Ali Nesim’in doğduğu yer olan Zeytinlik köyünü, insanları ve yaşamayı çok seven biri olduğuna dikkat çekerek, Ali Nesim’in adını köy meydanına veren ve köye kültürel etkinliklerin yapılmasına imkân sağlayan Zeytinlik Köyevi’ni kazandıran Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye teşekkür etti.

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