Uzun yıllar Yakın Doğu Üniversitesi’nde ders de veren usta yazar ve şair Ali Nesim, ölümünün dokuzuncu yılında mezarı başında anıldı

Uzun bir süre Yakın Doğu Üniversitesi’nde akademisyen olarak da görev yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önemli şair ve yazarlarından Ali Nesim, ölümünün dokuzuncu yılında mezarı başında anıldı. Ali Nesim’i anmak için Girne Üniversitesi’nde ise panel düzenlendi.

Nesim’in mezarı başında düzenlenen törene, ailesi, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur, akademisyenler, öğrencileri ve sevenleri katıldı. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Ali Nesim’in bu dünyada yaptıklarıyla ölümsüzlüğü yakalayan ender şahsiyetlerden biri olduğunu belirterek, onun açtığı yoldan kültür ve sanat için ellerinden gelen herşeyi yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Mezarı başındaki anma töreninin ardından Girne Üniversitesi’nde Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonu’nda düzenlenen anma programı ve panele ise Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı, Girne Belediyesi eski başkanı Nidai Güngördü, öğretim üyeleri, ailesi, sevenleri ve öğrenciler katıldı.

Girne Üniversitesi’nde anma programı düzenlendi

Sunuculuğunu Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden Hazal Al’ın yaptığı anma programı, İstiklâl Marşı ve saygı duruşunun ardından Ali Nesim’in oğlu Tayfun Nesim’in yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Programa katılan herkese teşekkür eden Tayfun Nesim, babasının bıraktığı eserler sayesinde her zaman hatırlandığını belirterek, bundan sonra da onu sevenler sayesinde hatırlanmaya devam edeceğini vurguladı.

Programda konuşan Girne Belediyesi Eski Başkanı Nidai Güngördü ise Ali Nesim’in çok önemli işlere imza attığını belirterek, bu önemli işlerden birinin de her yıl düzenlenen Zeytinlik Festivali olduğunu ifade etti. Program daha sonra Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden Irmak Kuzukesen’in okuduğu “İnsan Olmak” adlı deneme yazısı ile devam etti. Ardından yine Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Hilal Kaçmaz, Mustafa Kerim Tarlacı ve Yekda Umut Kösen, Ali Nesim hocanın yazmış olduğu şiirleri seslendirdi.

Düzenlenen panelde Ali Nesim’in edebi ve insani yönleri aktarıldı

Anma programının ardından oturum başkanlığını Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Yeniasır’ın yaptığı panele geçildi. Panelde, Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Burak Gökbulut, Ali Nesim’in şiirlerini değerlendirerek, Nesim’in zeytin ağaçları konusundaki hassasiyetinin altını çizdi. Doç. Dr. Gökbulut, konuşmasının devamında Ali Nesim'in manzum öykülerini nesre yakın bir tarzda kaleme aldığını ve şiire ait birçok unsuru (kafiye, redif, ses tekrarları) kullanmayı tercih etmediğini ifade etti.

Panele konuşmacı olarak katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Kalem Müdürü Dr. Çağın Zort ise Ali Nesim ile bir dönem birlikte çalıştıklarını ve Nesim’in insan sevgisiyle dolu yardımsever birisi olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur da Kıbrıs Türk kültürü içerisinde önemli bir yere sahip olan Ali Nesim’in, yazmış olduğu eserlerde Kıbrıs adasını ve Kıbrıs Türk’ünü anlattığını belirtti. Prof. Dr. Öznur, “Eserleriyle Kıbrıs Türklerinin duygu ve düşüncelerine tercüman olan Ali Nesim hoca, araştırmalarında da Kıbrıs konusunda karanlıkta kalmış olan birçok hususu aydınlatır” dedi.